SCANDAL・RINA「普通にオシャレになりそうやけど」MAMIにパンチパーマをおすすめ

<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056