LiSA わんこの「ころもちゃん」が我が家にやってきた！

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。大みそかに出場した「第72回NHK紅白歌合戦」でトップバッターをつとめた感想や、お正月の帰省報告などを行いました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」1月12日(水)放送分)LiSA:年末はレコード大賞・紅白歌合戦・CDTVと、ドドドっと歌わせてもらいました。3回とも「明け星」を歌わせてもらったんですけど、それぞれ全然違うセットと衣装で歌わせてもらいましたね。紅白歌合戦ではトップバッターということもあって、後から出演者のみなさんがブワッと横から出てくるんだけど……っていうことは、「はっ! 横にみなさんいらっしゃるのでは……!?」っていう変なプレッシャーがあって(笑)。前にはお客さまや司会者のみなさんがいらっしゃるし、横には出演者のみなさんが待っていて、「これはプレッシャーだな!」という中で歌わせてもらいました。終わった後は、みなさんに「頑張ったね、良かったね」って言ってもらってすごく嬉しかったです。「あ〜、よかった〜……!」って言っている私の横を通りすぎるイケメンの(番組パーソナリティでGENERATIONS from EXILE TRIBEのメンバーである)こもり校長が、「LiSA先生、よかったですよ!」ってすごいさわやかな笑顔でやってきて、「こーちょぉぉおおお〜!」ってなった(笑)。もうね、嬉しすぎてハイタッチしましたね〜。ありがとうございました!LiSA:お正月は実家の岐阜に帰って、ぐったーとしているという話は先週もしましたが……。あのねー、起きてご飯があるって幸せだな〜と思いましたね〜(笑)。お餅も食べたし、おせちも食べたし、お鍋も食べたし、ラーメンも食べたし、お肉も食べたし。あとは犬と遊んでグダグダしていたんですけど……はっ!(笑)。犬と言えば、新しいわんこが我が家にやって参りました!ずっと実家で預かってもらっているんですけど、実家にいる4才になる"しらたまちゃん"というわんこの先輩に、犬社会を教えてもらっています(笑)。最初はちょっとどちらも距離があったんですけど、少しずつ仲良くなってきました。しらたまちゃんが、ちゃんと先輩面で頑張ってくれていますね。いやありがたい。強く育つんだよ~。そして新しい子は、"ころもちゃん"といいます。香川からやってきたんですけど、香川で食べたうどんと天ぷらがすごくおいしかったので、「うどんと天ぷら……"ころも"だな〜」って(笑)。"しらたま"と"ころも"だな〜、"たまっころ"だな〜って(笑)。セットで考えるとかわいいなと思って、この名前にしました。これから度々登場すると思いますので、みなさんよろしくお願いします!LiSA家の新しいわんこ・ころもちゃんの様子は、自身のツイッターやブログでも紹介されています。