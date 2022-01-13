FC琉球は13日、2022シーズンのトップチーム体制を発表した。

昨年10月から指揮を執る喜名哲裕監督が続投する琉球は、今冬の移籍市場でDF福村貴幸やMF中野克哉、MF大本祐槻、FW野田隆之介ら複数の新戦力を獲得。スタッフも数名入れ替わり、生まれ変わったチームで悲願のJ1昇格を目指す。

背番号も発表され、福村は「2」、中野は「11」、大本は「15」、野田は「18」に決定。また、DF村瀬悠介は「30」から「3」、DF山下令雄は「25」から「5」、DF金井貢史は「35」から「6」、MF池田廉は「23」から「8」に変更となった。

琉球の新体制は以下の通り

◆■選手

1．GK ダニー・カルバハル

2．DF 福村貴幸（東京Vより完全移籍加入）

3．DF 村瀬悠介（30番から変更）

4．DF 岡﨑亮平

5．DF 山下令雄（25番から変更）

6．DF 金井貢史（35番から変更）

7．DF 田中恵太

8．MF 池田廉（23番から変更）

9．DF 李栄直

10．MF 富所悠

11．MF 中野克哉（京都より完全移籍加入）

13．MF 清武功暉

14．DF 沼田圭悟

15．MF 大本祐槻（新潟より完全移籍加入）

16．FW 阿部拓馬

17．GK 積田景介

18．FW 野田隆之介（京都より完全移籍加入）

19．FW 草野侑己（山口より期限付き移籍加入）

20．MF 上里一将

21．FW 上原慎也

22．DF 上原牧人

23．FW シティチョーク・パソ（33番から変更、チョンブリーFC／タイからの期限付き移籍期間延長）

24．FW ヴィニシウス・ドスサントス（34番から変更、ナシオナルAC／ブラジルからの期限付き移籍期間延長）

25．MF 武沢一翔（東京学芸大より加入）

26．GK 田口潤人

27．DF 中川創（磐田より期限付き移籍加入）

28．DF 大森理生（FC東京より期限付き移籍加入）

29．FW 人見拓哉（長野への期限付き移籍より復帰）

31．GK 猪瀬康介

32．MF 澤田将

◆■スタッフ

監督 喜名哲裕

ヘッドコーチ 倉貫一毅（新任）

コーチ ドゥダ・ドス・サントス

GKコーチ 南風原一士（新任）

フィジカルコーチ 田中等志（新任）

分析コーチ 安部悠平

アスレティックトレーナー 前田裕章

アスレティックトレーナー 榊山伸夫（新任）

トレーナー 武江竜輝（新任）

ドクター 島川朋享

ドクター 稲福全人（新任）

ドクター 新庄琢磨（新任）

主務 加藤匠