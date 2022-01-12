いわてグルージャ盛岡は12日、2022シーズンの選手背番号を発表した。
初のJ2リーグ昇格を果たした岩手は、MF中村充孝やFWキム・ジョンミンら複数の新戦力を加えて新シーズンを迎える。モンテディオ山形より加入する中村は背番号「46」、徳島ヴォルティスなどでのプレー経験もあるキムは背番号「25」に決定した。
また、カターレ富山より加入するDF戸根一誓は「3」、FC岐阜より加入するDF甲斐健太郎は「6」、山形より加入するMF小松駿太は「14」に背番号が決定。富川FC（韓国）より加入するMFチャン・ヒョンスは「29」、FC東京より加入するGK阿部伸行は「31」、横浜F・マリノスより加入するMF南拓都は「38」を背負う。
岩手の新シーズン背番号は以下の通り。
3．DF 戸根一誓（富山より完全移籍加入）
4．DF 牟田雄祐
5．MF 石井圭太
6．DF 甲斐健太郎（岐阜より完全移籍加入）
7．MF モレラト
8．MF 脇本晃成
9．FW 韓勇太
11．FW ブレンネル
13．FW 色摩雄貴
14．MF 小松駿太（山形より期限付き移籍加入）
15．MF 加々美登生
16．DF 田平起也（C大阪より完全移籍加入、46番から変更 ※2021年は期限付き移籍でプレー）
17．DF 中村太亮
18．DF 宮市剛
19．GK 松山健太
23．MF 山川廉
25．FW キム・ジョンミン（抱川シチズンFC／韓国より完全移籍加入）
26．DF ビスマルク
27．MF オタボー
28．MF 増田隼司
29．MF チャン・ヒョンス（富川FC／韓国より完全移籍加入）
30．MF 武田拓真
31．GK 阿部伸行（FC東京より完全移籍加入）
33．MF 弓削翼（日本体育大より加入）
36．DF 小野田将人
37．DF 深川大輔（日本体育大より加入）
38．MF 南拓都（横浜FMより期限付き移籍加入）
39．FW 鈴木魁人（東京学芸大より加入）
41．GK 野澤大志ブランドン（FC東京からの期限付き移籍期間延長）
42．FW 桐蒼太（立教大より加入）
44．DF 斉藤諒（九州産業大より加入）
45．FW 和田昌士（相模原より完全移籍加入 ※2021年は期限付き移籍でプレー）
46．MF 中村充孝（山形より完全移籍加入）
49．MF 中野雅臣