『ドールズフロントライン』第2話 新たな刺客現る！

2022年1月7日(金)より放送中のTVアニメ『ドールズフロントライン』の第2話あらすじ&先行場面カットが到着。さらに、小松未可子さんのサイン入り第1話台本プレゼント企画や、小松未可子さん出演の企画動画「ドルフロ&ミリタリー初心者講座(前編)」がYouTubeでも公開となった。

『ドールズフロントライン』は、第三次世界大戦後を舞台としたダークかつシリアスな世界観が魅力の、スマホ向け育成&戦略シミュレーションゲーム。プレイヤーは「指揮官」となり、銃器を擬人化したキャラクター「戦術人形」を自由に育成・編成し、多種多様な戦略を用いて敵の撃破を目指す。

本ゲームの開発/運営会社である中国SUNBORN Networkと、米国に本社を持つワーナー ブラザース ジャパンの共同プロジェクトとして、2022年1月7日(金)よりTVアニメが放送&配信中だ。

第2話は1月14日(金)25:00よりTOKYO MXほかにて順次放送開始。

あらすじ、先行場面カットはこちら!

<第2話 「WAKE UP 目覚め」>

鉄血の「エージェント」に勝利した「M4A1」たちだったが、グリフィンの支援小隊は全滅し、仲間も散り散りになってしまう。

同じ頃、グリフィン前線基地に着任した新人指揮官ジャンシアーヌは初任務を終え、人形たちと交流を深めていた。

だが鉄血の新たな刺客「スケアクロウ」が現れ、平穏は終わりを告げる──。

【各話スタッフ】

脚本:倉田英之/絵コンテ:望月智充/演出:佐々木瑞樹/総作画監督:山田正樹

そしてアニメ公式Twitter(@gf_animePR)をフォロー&キャンペーンツイートをRTした方の中から抽選で2名に、「ジャンシアーヌ役・小松未可子さんのサイン入り第1話アフレコ台本」がプレゼントされる。

さらに、昨年末よりアニメ公式Twitterにて公開された「ドルフロ&ミリタリー初心者講座」のうち、前半をまとめた動画がYouTubeで公開スタート!

ジャンシアーヌ役・小松未可子さんが、エアソフトガンメーカーの「東京マルイ」全面協力のもと、「ドールズフロントライン」に登場する銃やミリタリーの知識を学んでいく企画動画になっている。

(C) SUNBORN Network Technology Co., Ltd. (C) SUNBORN Japan Co., Ltd.