MAN WITH A MISSIONが4月29日に公開される映画「劇場版ラジエーションハウス」の主題歌を担当する。

本作は2019年と2021年にフジテレビ系で放送されたドラマ「ラジエーションハウス~放射線科の診断レポート~」シリーズの劇場版。ドラマ版に引き続きメインキャストの窪田正孝、本田翼、広瀬アリスに加え、山口紗弥加、遠藤憲一、浜野謙太(在日ファンク)らが出演する。

同ドラマのシーズン1、2でも主題歌を担当したMAN WITH A MISSIONは、本作の主題歌として疾走感あふれる新曲「More Than Words」を書き下ろし。同曲を作曲したKamikaze Boy(MAN WITH A MISSION)は、「彼ラノ言葉ヲ交ワサナクトモ通ジ合エル、“想いと想い”トイウツナガリヲコノ『More Than Words』トイウ楽曲ニ込メマシタ」とコメントしている。YouTubeでは「More Than Words」の一部を試聴できる映画の予告映像が公開されている。

また主題歌の情報とともに、同作に山崎育三郎、若月佑美、高橋克実、原日出子、キムラ緑子が新キャストとして出演することが明らかになった。

Kamikaze Boy(MAN WITH A MISSION)コメント

ドラマシリーズニ引キ続キ、「劇場版ラジエーションハウス」ノ主題歌ヲ作ラセテ頂キマシテ、本当ニ嬉シカッタデス! 彼ラノ言葉ヲ交ワサナクトモ通ジ合エル、“想いと想い”トイウツナガリヲコノ「More Than Words」トイウ楽曲ニ込メマシタ。是非、映画ト一緒ニ楽シンデ頂ケタラ嬉シイデス!(「゜Д゜)「ガウガウ