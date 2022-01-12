浦和レッズは12日、2022シーズンの選手背番号、トップチームスタッフ体制を発表した。
2021シーズンは明治安田生命J1リーグで6位に終わったものの、天皇杯優勝によって2022シーズンのAFCチャンピオンズリーグ（ACL）の出場権を獲得した浦和。リカルド・ロドリゲス体制2年目となる2022シーズンは、スパルタ・プラハから獲得したMFダヴィド・モーベルグが背番号「10」を背負い、横浜FCから加入したMF松尾佑介は「11」、徳島ヴォルティスから加わったMF岩尾憲は「19」に決まった。
また、2021シーズン限りで現役を引退した阿部勇樹の「22」はMF柴戸海が継承した一方で、ヴィッセル神戸に移籍したDF槙野智章が着用していた「5」は空き番号となる。
2022シーズンの浦和の選手とスタッフは以下の通り。◆■選手一覧
1．GK 西川周作
2．DF 酒井宏樹
3．MF 伊藤敦樹
4．DF 岩波拓也
6．DF 馬渡和彰
7．FW キャスパー・ユンカー
8．MF 小泉佳穂
10．MF ダヴィド・モーベルグ
11．MF 松尾佑介
12．GK 鈴木彩艶
13．DF 犬飼智也
14．MF 関根貴大
15．MF 明本考浩
16．GK 牲川歩見
19．MF 岩尾憲
20．DF 知念哲矢
21．MF 大久保智明
22．MF 柴戸海
24．DF 宮本優太
25．MF 安居海渡
26．FW 木原励
27．MF 松崎快
28．DF アレクサンダー・ショルツ
33．MF 江坂任
40．MF 平野佑一
42．DF 工藤孝太
44．DF 大畑歩夢
監督 リカルド・ロドリゲス
コーチ 前迫雅人（新任）、平川忠亮
コーチ兼通訳 小幡直嗣
フィジカルコーチ 石栗建
GKコーチ ジョアン・ミレッ（新任）
GKアシスタントコーチ 塩田仁史（新任）
GKコーチ通訳 在原正明（新任）
コーチ（分析担当） 林舞輝
テクニカルスタッフ（分析担当） 守屋優馬