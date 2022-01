車田正美原作によるアニメ「聖闘士星矢」より、キャラクターデザインを務める姫野美智描き下ろしビジュアルの一部が新たに公開された。

1986年10月11日に放送が開始され、2021年にアニメ化35周年を迎えた「聖闘士星矢」。今回は天秤座の童虎(ライブラのどうこ)と、本日1月12日に誕生日を迎えた山羊座(カプリコーン)のシュラのビジュアルがお披露目された。また両キャラクターに関連するシーンを振り返るダイジェスト映像もそれぞれ公開に。各映像には聖域十二宮編より星矢たちに天秤座の聖衣が力を貸すシーン、紫龍とシュラの死闘のシーンが収められている。

またYouTubeの「東映アニメーションミュージアムチャンネル」では1月27日より、アニメ「聖闘士星矢」の聖域十二宮編にあたる第40話から第73話までを順次配信。配信スケジュールは記事末のリストに掲載した。

さらに大人向けコレクターズ商品のブランド・TAMASHII NATIONSの新作アクションフィギュア「EX アンドロメダ瞬(新生青銅聖衣)<リバイバル版>」を2月より販売。加えて「聖闘士聖衣神話EX ガルーダアイアコス ~ORIGINAL COLOR EDITION~」の発売が決定した。アイアコスのフィギュアの詳細は1月中に発表される。

「聖闘士星矢」は体内の宇宙エネルギー・小宇宙(コスモ)と、聖衣(クロス)と呼ばれる鎧で戦うバトルアクション。新装版となる「聖闘士星矢 Final Edition」が秋田書店から5巻まで刊行されている。2019年にはフルCGアニメ「聖闘士星矢: Knights of the Zodiac」が制作されたほか、実写ハリウッド映画版「Knights of the Zodiac(聖闘士星矢)」も公開が決まっている。

アニメ「聖闘士星矢」聖域十二宮編 配信スケジュール

配信:YouTube「東映アニメーションミュージアムチャンネル」

第40話~第43話

期間:2022年1月27日(木)12:00~2月9日(水)

第44話~第47話

期間:2022年2月3日(木)12:00~2月16日(水)

第48話~第51話

期間:2022年2月10日(木)12:00~2月23日(水)

第52話~第55話

期間:2022年2月17日(木)12:00~3月2日(水)

第56話~第59話

期間:2022年2月24日(木)12:00~3月9日(水)

第60話~第63話

期間:2022年3月3日(木)12:00~3月16日(水)

第64話~第67話

期間:2022年3月10日(木)12:00~3月23日(水)

第68話~第71話

期間:2022年3月17日(木)12:00~3月30日(水)

第72話~第73話

期間:2022年3月24日(木)12:00~4月6日(水)

