横幕智裕、モリタイシ原作による実写映画「劇場版ラジエーションハウス」の新キャスト、最新予告映像、ポスタービジュアルが公開された。

4月29日に全国公開される「劇場版ラジエーションハウス」は、レントゲンやCTで病変を写し出す放射線技師と、画像を読影し病気を診断する放射線科医たちが、数々の命を救うさまを描く医療ドラマ。新キャストとして、お腹の子の健診で甘春総合病院へ向かう夫の高橋圭介役を山崎育三郎、妻の高橋夏希役を若月佑美、放射線技術会会長で、遠藤憲一演じる小野寺俊夫の同期・及川貴史役を高橋克実が演じることが明らかに。また本田翼演じる甘春杏の母・弘美役に原日出子、杏が離島で出会う島民・野山房子役にキムラ緑子がキャスティングされた。

さらに主題歌はドラマのシーズン1、2から引き続きMAN WITH A MISSIONが務め、映画のために書き下ろされた楽曲「More Than Words」が、劇場版を盛り上げる。併せて公開された最新予告映像では、同楽曲を聴くことができる。

MAN WITH A MISSIONコメント

ドラマシリーズニ引キ続キ、『劇場版ラジエーションハウス』ノ主題歌ヲ作ラセテ頂キマシテ、本当ニ嬉シカッタデス！彼ラノ言葉ヲ交ワサナクトモ通ジ合エル、“想いと想い”トイウツナガリヲコノ「More Than Words」トイウ楽曲ニ込メマシタ。是非、映画ト一緒ニ楽シンデ頂ケタラ嬉シイデス！(「゜Д゜)「ガウガウ

「劇場版ラジエーションハウス」

2022年4月29日（金・祝）公開

スタッフ

原作：横幕智裕、モリタイシ（グランドジャンプ/集英社 刊）

監督：鈴木雅之

脚本：大北はるか

配給：東宝

キャスト

窪田正孝、本田翼、広瀬アリス、浜野謙太、丸山智己、矢野聖人、鈴木伸之、佐戸井けん太、浅見姫香、山口紗弥加、遠藤憲一、山崎育三郎・若月佑美 渋谷謙人、原日出子、高橋克実、キムラ緑子、八嶋智人、高嶋政宏、浅野和之、和久井映見

(c)2022 横幕智裕・モリタイシ/集英社・映画「ラジエーションハウス」製作委員会