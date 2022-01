宇多田ヒカルが1月19日に先行配信し、2月23日にCDリリースする8枚目のオリジナルアルバム「BADモード」の収録曲がすべて発表された。

アルバムには、すでに発表されているタイアップ曲に新曲の「BADモード」「気分じゃないの(Not In The Mood)」「Somewhere Near Marseilles ーマルセイユ辺りー」の3曲を加えた全10曲を収録。ボーナストラックとして映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」のテーマソング「Beautiful World(Da Capo Version)」や「Find Love」の日本語バージョンの「キレイな人(Find Love)」、「Face My Fears」の英語バージョン、さらには「Face My Fears」のA.G.クックによるリミックスも収められる。

またニューアルバムのタイトル曲「BADモード」のミュージックビデオが1月19日に開催される配信ライブ「Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios」の本編中に初公開されることが決定。MVの監督を務めたのは、サム・スミス「Pray」やColdplay「Everglow」の映像などを手がけるジョー・コナーで、YouTubeではMVよりワンコーラス映像が公開されている。上記の発表と合わせてアルバムのCD購入特典のポストカードの絵柄や、配信ライブのチケット購入者全員にプレゼントされるメモリアルチケットのデザインも公開された。

さらに4月27日にはニューアルバム「BADモード」のアナログ盤に加えて、アルバム「ULTRA BLUE」「HEART STATION」「Fantôme」のアナログ盤が発売されることも明らかに。「初恋」のアナログ盤のアンコールプレスも決定しており、3月10日にはアルバム「First Love」「Distance」「DEEP RIVER」のアナログ盤も再発される。

宇多田ヒカル「BADモード」収録内容

CD

01. BADモード

02. 君に夢中

03. One Last Kiss

04. PINK BLOOD

05. Time

06. 気分じゃないの

07. 誰にも言わない

08. Find Love

09. Face My Fears(Japanese Version)

10. Somewhere Near Marseilles ーマルセイユ辺りー

<ボーナストラック>

11. Beautiful World(Da Capo Version)

12. キレイな人(Find Love)

13. Face My Fears(English Version)

14. Face My Fears(A.G. Cook Remix)

初回限定盤付属DVD / Blu-ray

・Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios

・Behind The Scene “Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios“

・Music Videos

01. Time

02. One Last Kiss

03. PINK BLOOD

04. 君に夢中

05. BADモード