ソニー・ミュージック所属アーティストによるオンラインフェス「Sony Music AnimeSongs ONLINE 2022」が1月8、9日に配信された。

このフェスでは14組のアーティストがアニメ主題歌を中心としたライブを披露。初日には藍井エイル、KANA-BOON、さユり、sumika、TK from 凛として時雨、Who-ya Extended、FLOWが、2日目にはAimer、Cö shu Nie、SPYAIR、CHiCO with HoneyWorks、T.M.Revolution、TrySail、BLUE ENCOUNTが出演した。

DAY1

初日のトップバッターを務めたKANA-BOONは「NARUTO-ナルト- 疾風伝」オープニングテーマ「シルエット」や、「僕のヒーローアカデミア」第4期オープニングテーマ「スターマーカー」などを披露。MCでは谷口鮪(Vo, G)が「英語がしゃべれないけど、気持ちだけでもなんとか届いてくれるといいなと思ってます。“I love you!”です」と海外の視聴者に向けてもメッセージを送った。藍井エイルは「Fate/Zero」エンディングテーマ「MEMORIA」や「ソードアート・オンライン アリシゼーション」EDテーマ「アイリス」などを立て続けに歌唱。チャット欄は「高音に聞き惚れる」「素敵な曲をありがとう!!」といった声で沸き立った。

さユりはメジャーデビュー曲であるテレビアニメ「乱歩奇譚 Game of Laplace」のEDテーマ「ミカヅキ」や最新タイアップ曲であるテレビアニメ「EDENS ZERO」EDテーマ「世界の秘密」などを披露。Who-ya Extendedは「PSYCHO-PASS サイコパス3」OPテーマ「Q-vism」などをパフォーマンスした。

sumikaは「ヲタクに恋は難しい」のOPテーマ「フィクション」や劇場アニメ「君の膵臓をたべたい」のOPテーマ「ファンファーレ」などを華やかに演奏して視聴者を魅了。片岡健太(Vo, G)は「国内、海外含めさまざまな方から言葉をかけていただけるようになったり、アニメを介して本当にたくさんの出会いをいただけたと思っています。今日は最後まで愛情を込めて音楽をやらせていただきたいと思います」とこれまでのタイアップ作品との出会いへの感謝を述べた。

TK from 凛として時雨は「東京喰種トーキョーグール」OPテーマ「unravel」や「15周年 コードギアス 反逆のルルーシュ」EDテーマ「will-ill」で迫力のあるパフォーマンスを展開。1日目の最後にはFLOWが「交響詩篇エウレカセブン」OPテーマ「DAYS」や「NARUTO -ナルト-」OPテーマ「GO!!!」など全世界のアニメファンから愛されている人気曲を届け、初日の公演を締めくくった。

DAY2

2日目のオープニングを飾ったのはTrySail。3人は「劇場版 ハイスクール・フリート」の主題歌「Free Turn」で勢いよく2日目の幕を切ったあと、「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」OPテーマ「ごまかし」や「エロマンガ先生」EDテーマ「adrenaline!!!」などを次々と披露した。CHiCO with HoneyWorksは「ハイキュー!! TO THE TOP」のEDテーマ「決戦スピリット」や、最新タイアップ曲である「BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-」のOPテーマ「我武者羅」をパフォーマンス。視聴者からは「So Coool!!!」「カッコいい。気持ちが高まる」「待ってた!」といったコメントが寄せられた。

Aimerはアコースティックセットで劇場版「『Fate/stay night [Heaven’s Feel]』Ⅰ.presage flower」の主題歌「花の唄」や「甲鉄城のカバネリ」のEDテーマ「ninelie」などを表現力豊かに歌唱した。Cö shu Nieは「東京喰種トーキョーグール:re」OPテーマ「asphyxia」や「約束のネバーランド」EDテーマ「絶体絶命」などをパフォーマンス。「呪術廻戦」の第2クールEDテーマ「give it back」では、中村未来(Vo, G, Key, Manipulator / Cö shu Nie)がギターからピアノに楽器を持ち替え、儚い歌声と美しい旋律で視聴者を魅了した。

BLUE ENCOUNTは「僕のヒーローアカデミア」第4期OPテーマ「ポラリス」や「BANANA FISH」OPテーマ「FREEDOM」、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」OPテーマ「Survivor」などを熱演した。SPYAIRは映画「劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ」の主題歌「現状ディストラクション」や「ハイキュー!!」のOPテーマ「イマジネーション」などをパフォーマンス。最後には「銀魂(第2期)」のエンディングテーマ「サムライハート(Some Like It Hot!!)」を豪快にプレイし、イベントの大トリのT.M.Revolutionへとバトンを渡した。

T.M.Revolutionは「機動戦士ガンダムSEED」OPテーマ「INVOKE-インヴォーク-」や「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」OPテーマ「ignited -イグナイテッド-」など、「機動戦士ガンダム」シリーズのタイアップ楽曲のみでセットリストを構成。「機動戦士ガンダムSEED MSV」のテーマソング「Zips」までノンストップで熱いパフォーマンスを繰り広げ、イベントのフィナーレを飾った。

1日目の映像は1月15日(土)23:59まで、2日目の映像は1月16日(日)23:59までアーカイブ配信されている。

「Sony Music AnimeSongs ONLINE 2022」DAY1 2022年1月8日 セットリスト

KANA-BOON

01. シルエット(テレビアニメ「NARUTO-ナルト- 疾風伝」OPテーマ)

02. Torch of Liberty(テレビアニメ「炎炎ノ消防隊 弐ノ章」第2クールOPテーマ)

03. バトンロード(テレビアニメ「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」OPテーマ)

04. まっさら(テレビアニメ「さらざんまい」OPテーマ)

05. スターマーカー(テレビアニメ「僕のヒーローアカデミア」第4期OPテーマ)

藍井エイル

01. MEMORIA(テレビアニメ「Fate/Zero」EDテーマ)

02. アイリス(テレビアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」EDテーマ)

03. アトック(テレビアニメ「BLUE REFLECTION RAY/澪」第2クールOPテーマ)

04. 翼(テレビアニメ「アルスラーン戦記 風塵乱舞」OPテーマ)

05. INNOCENCE(テレビアニメ「ソードアート・オンライン」フェアリィ・ダンス編OPテーマ)

さユり

01. それは小さな光のような(テレビアニメ「僕だけがいない街」EDテーマ

02. ミカヅキ(テレビアニメ「乱歩奇譚 Game of Laplace」EDテーマ)

03. 平行線(テレビアニメ「クズの本懐」EDテーマ)

04. 世界の秘密(テレビアニメ「EDENS ZERO」EDテーマ)

05. 航海の唄(テレビアニメ「僕のヒーローアカデミア」第4期EDテーマ)

Who-ya Extended

01. Q-vism(テレビアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス3」OPテーマ)

02. VIVID VICE(テレビアニメ「呪術廻戦」第2クールOPテーマ)

03. Icy Ivy(テレビアニメ「NIGHT HEAD 2041」OPテーマ)

sumika

01. フィクション(テレビアニメ「ヲタクに恋は難しい」OPテーマ)

02 ハイヤーグラウンド(劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング」主題歌)

03. 春夏秋冬(劇場アニメ「君の膵臓をたべたい」主題歌)

04. ファンファーレ(劇場アニメ「君の膵臓をたべたい」OPテーマ)

05. Shake & Shake(テレビアニメ「美少年探偵団」OPテーマ)

TK from 凛として時雨

01. katharsis(テレビアニメ「東京喰種トーキョーグール:re~最終章~」OPテーマ)

02. Signal(テレビアニメ「91Days」オープニングテーマ)

03. P.S. RED I(映画「スパイダーマン:スパイダーバース」日本語吹替版主題歌)

04. unravel(テレビアニメ「東京喰種トーキョーグール」OPテーマ)

05. will-ill(テレビアニメ「15周年 コードギアス 反逆のルルーシュ」EDテーマ)

FLOW

01. モメント(「パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION」使用楽曲)

02. DAYS(テレビアニメ「交響詩篇エウレカセブン」OPテーマ)

03. United Sparrows(テレビアニメ「バック・アロウ」2ndクールEDテーマ)

04. GO!!!(テレビアニメ「NARUTO -ナルト-」OPテーマ)

05. DICE(テレビアニメ「15周年 コードギアス 反逆のルルーシュ」OPテーマ)

「Sony Music AnimeSongs ONLINE 2022」DAY2 2022年1月9日 セットリスト

TrySail

01. Free Turn(「劇場版 ハイスクール・フリート」主題歌)

02. 誰が為に愛は鳴る(テレビアニメ「SDガンダムワールド ヒーローズ」第1クールOPテーマ)

03. ごまかし(テレビアニメ「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」OPテーマ)

04. adrenaline!!!(テレビアニメ「エロマンガ先生」EDテーマ)

05. Youthful Dreamer(テレビアニメ「電波教師」OPテーマ)

CHiCO with HoneyWorks

01. 決戦スピリット(テレビアニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」EDテーマ)

02. 我武者羅(テレビアニメ「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」OPテーマ)

03. 世界は恋に落ちている(テレビアニメ「アオハライド」OPテーマ)

04. アイのシナリオ(テレビアニメ「まじっく快斗1412」2nd OPテーマ)

05. プライド革命(テレビアニメ「銀魂(第3期)」OPテーマ)

Aimer

01. 花の唄(劇場版「『Fate/stay night [Heaven’s Feel]』Ⅰ.presage flower」主題歌)

02. ninelie(テレビアニメ「甲鉄城のカバネリ」EDグテーマ)

03. Ref:rain(テレビアニメ「恋は雨上がりのように」EDテーマ)

04. LAST STARDUST(テレビアニメ「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」挿入歌)

Cö shu Nie

01. asphyxia(テレビアニメ「東京喰種トーキョーグール:re」OPテーマ)

02. 絶体絶命(テレビアニメ「約束のネバーランド」EDテーマ)

03. give it back(テレビアニメ「呪術廻戦」第2クールEDテーマ)

BLUE ENCOUNT

01. ポラリス(テレビアニメ「僕のヒーローアカデミア」第4期OPテーマ)

02. FREEDOM(テレビアニメ「BANANA FISH」OPテーマ)

03. Survivor(テレビアニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」OPテーマ)

04. DAY×DAY(テレビアニメ「銀魂(第3期)」OPテーマ)

05. ハミングバード(テレビアニメ「あひるの空」OPテーマ)

SPYAIR

01. 現状ディストラクション(映画「劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ」主題歌)

02. イマジネーション(テレビアニメ「ハイキュー!!」OPテーマ)

03. 轍~Wadachi~(映画「銀魂 THE FINAL」主題歌)

04. RAGE OF DUST(テレビアニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」第2期OPテーマ

05. サムライハート(Some Like It Hot!!)(テレビアニメ「銀魂(第2期)」EDテーマ)

T.M.Revolution

01. INVOKE -インヴォーク-(テレビアニメ「機動戦士ガンダムSEED」OPテーマ)

02. ignited -イグナイテッド-(テレビアニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」OPテーマ)

03. Imaginary Ark(ガンプラ30周年公式テーマソング)

04. Meteor -ミーティア-(テレビアニメ「機動戦士ガンダムSEED」挿入歌)

05. vestige -ヴェスティージ-(テレビアニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」テーマソング)

06. Zips(「機動戦士ガンダムSEED MSV」テーマソング)