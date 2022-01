「りゅうちぇるが一強だった」SOL!こもり校長が語る二十歳の思い出

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。1月10日の放送では、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、成人の日にちなんで当時の思い出や大人になったらやってみたかったことを語り合いました。成人式が延期になってしまったというリスナーのメッセージとあわせて紹介します。こもり校長:本日、1月10日は成人の日、ということで、新成人の生徒(リスナー)のみんな、本当におめでとう!ぺえ教頭:おめでとう~。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! 的には、(番組レギュラーの)山之内すずちゃん、森七菜ちゃん、(乃木坂46)賀喜遥香先生、平手友梨奈ちゃんが新成人となりました。おめでとうございます。みんな活躍しすぎて、「まだ成人(の歳)かい!」とは、思うけどね(笑)。ぺえ教頭:おめでとうございます。ちょっとこの世代強いわね。こもり校長:すごいよね。ぺえ教頭:さまざまジャンルから、こんな鮮やかに出てくる!?(笑)。アーティストからタレントから女優から……。こもり校長:出てこないよ! すごいよね。ぺえ教頭:すごいね!こもり校長:俺らが二十歳のころは、(同い年の)りゅうちぇる(現:RYUCHELL)一強だったから……。「あのりゅうちぇるが二十歳!」、「着物を着たりゅうちぇる!」、「スーツを着たりゅうちぇる!」、「沖縄にいるりゅうちぇる!」、「東京にいるりゅうちぇる!」って(笑)。ぺえ教頭:たしかにね~! あの2人が、爆発的にテレビに出ていたころだったしね~(笑)。こもり校長:そう思ったら、今は“二十歳戦国時代”よ! もっと調べたら、売れている女優さんもタレントさんも、もっといるんだもん。ぺえ教頭:そう思ったら、(今年は)豊作の年と言っても過言じゃないのかもね。こもり校長:大人になったらやりたいと思っていたことは?ぺえ教頭:「好きな人と宅飲みしたいな~」と思っていたよ。でも今、私は男もいないでしょ? お酒も弱すぎて一滴も飲めないでしょ? もう……だめよ(笑)。こもり校長:(笑)。ぺえ教頭:何にもかなわないことを、願っていただけだったんだけど(笑)。だから、大人になってやってみたら「あれ? ちょっと違った」、「あれ? 向いてなかった」みたいなことが出てくるよね。ビールだってまだ飲めてない! コーヒーだってブラックではまだ飲めてない!こもり校長:うわ~……“これから”しかないね(笑)。ぺえ教頭:でも30(歳)手前でコレだから、もうわかんない(笑)。(校長は)ビール好き?こもり校長:好き!ぺえ教頭:いつから「おいしい!」と思えるようになった?こもり校長:24(歳)とか。ぺえ教頭:あ~……私はビールの苦み? ホップの味? がおいしいと思えたら大人、みたいな感覚があるのよ。私は「とりあえず生で!」を言いたかった(笑)。でもまだ、ビールの苦みにも慣れていないし。こもり校長:そうか……。ぺえ教頭:味覚は子どもね! 金銭的な部分は大人かもしれないけど。こもり校長:そうかもね。【来月で20歳になるので今日私も成人式でしたが、コロナ再拡大の影響で急遽延期になりました。日にちはまだ未定ですが、無事に成人式は開催して欲しいなと……。ニュース等で振り袖を着ていろいろな所で成人式をしている同年代の方々を見ると、羨ましいな……と心の中で思っていた1日です(笑)。コロナが無事に終息してほしいなと願っています! そして成人を迎えた生徒さんおめでとうございます! 自分自身にもおめでとうという気持ちで、私は1人でケーキを食べて自分をお祝いしたいと思います!」(19歳女性)ぺえ教頭:うん……無事に開催されるといいね。こもり校長:うん。1コ上の先輩たちも、成人式が中止とか延期になっちゃったりして、時間が経ってから開催されていたし……。それでもみんなと久しぶりに会えて感動した、という話を去年聞いているから。今日、同じ思いをした人がたくさんいるかもしれないけど、SCHOOL OF LOCK! を聴いてくれている生徒のみんなと一緒にお祝いしながら、いつか成人式で会えることを願っています。この日の放送では「大人リハーサル」と題し、電話をつないだリスナーがリクエストした“大人になったらやりたい”シチュエーション(不動産屋での物件探し・結婚式での式辞・本屋にある禁断のスペースで大人用の商品を物色)で、校長教頭とともに即興芝居を行いました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/