◆ 自主トレ参加を受け入れたギータに感謝

日本ハムのビッグボスこと新庄剛志監督が11日、自身のInstagramアカウントを更新し、減量を命じていた清宮幸太郎選手の変貌ぶりに言及した。

ビッグボスはソフトバンクの柳田悠岐選手とともにトレーニングに励む清宮の姿を捉えた1枚の写真とともに、「柳田キャプテン有難う!!見てもわかるようにかなり絞れてるの皆さんわかりますか!?うちの清宮くん!!柳田君より成績が良くなったりして!!」と投稿。

清宮の自主トレーニング参加を受け入れた柳田への謝意を示しつつ、シェイプアップした大砲候補の姿に興奮気味で想いを綴った。

2017年のドラフト1位で日本ハムに入団した清宮は、4年目の昨季にプロ入り後はじめて一軍出場ゼロに終わり、今オフは自ら志願して柳田の自主トレーニングに参加中。監督交代したチームと同様、生まれ変わった姿で新シーズンを迎えようとしている。

【画像】これ何キロ減…!?清宮が覚悟のシェイプアップ

