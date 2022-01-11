鹿島アントラーズは11日、2022年シーズンのトップチーム登録選手を発表した。
シント・トロイデン（ベルギー）より完全移籍で加入し、2019年以来の復帰を果たしたFW鈴木優磨は背番号「40」に決定。そのほか、北海道コンサドーレ札幌より完全移籍で加入したDFキム・ミンテは「20」、サガン鳥栖より完全移籍で加入したMF樋口雄太は「14」を着用することとなった。
また、昨シーズンは背番号「13」だったMF荒木遼太郎が「10」に変更。MF三竿健斗は「20」から「6」に、DF関川郁万は「33」から「5」にそれぞれ変更となった。
鹿島の2022年シーズンのトップチーム登録選手は以下の通り。
1 GK クォン・スンテ
2 DF 安西幸輝
5 DF 関川郁万（33から変更）
6 MF 三竿健斗（20から変更）
7 MF ファン・アラーノ
8 MF 土居聖真
9 FW エヴェラウド
10 MF 荒木遼太郎（13から変更）
11 MF 和泉竜司
14 MF 樋口雄太（サガン鳥栖より完全移籍加入）
15 DF ブエノ
16 DF 小田逸稀（ジェフユナイテッド千葉より復帰）
17 MF アルトゥール・カイキ
18 FW 上田綺世
19 FW 染野唯月
20 DF キム・ミンテ（北海道コンサドーレ札幌より完全移籍加入）
21 MF ディエゴ・ピトゥカ
22 DF 広瀬陸斗
23 DF 林尚輝
24 MF 小川優介
27 MF 松村優太
28 DF 溝口修平（ユースよりトップチーム昇格）
29 GK 早川友基
30 MF 名古新太郎（湘南ベルマーレより復帰）
31 GK 沖悠哉
32 DF 常本佳吾
33 MF 仲間隼斗（柏レイソルより完全移籍加入）
34 MF 舩橋佑
35 MF 中村亮太朗（ヴァンフォーレ甲府より完全移籍加入）
38 GK 山田大樹
40 FW 鈴木優磨（シント・トロイデンより完全移籍加入）