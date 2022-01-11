a crowd of rebellion、星熊南巫をフィーチャリングに迎えたMVプレミア公開

a crowd of rebellionが、我儘ラキアのリードボーカル・星熊南巫をフィーチャリングに迎えた新曲「Re:Create of the Re:d（feat.星熊南巫）」のMVを2022年1月12日0時にプレミア公開する。
同曲は、iOS/Android向けRPG『オルタンシア・サーガ リローデッド』および『オルタンシア・サーガR 第二部』の新テーマソングとして、『オルタンシア・サーガ リローデッド』ではルージュとルキウス、『オルタンシア・サーガR 第二部』では主人公とマリエルをイメージした曲となっている。
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また、ストリーミング、ダウンロードも同時にスタート。1月19日に発売されるa crowd of rebellion結成15周年を記念した限定ミニアルバム『ABANDONSYSTEM__』にも収録される。
＜リリース情報＞
a crowd of rebellion
ミニ・アルバム『ABANDONSYSTEM__』
発売日：2022年1月19日（水）
■DVD付き完全生産限定盤CD＋DVD
品番：WPZL-31930/31
価格：5000（税抜）
=収録曲=
1. Re:Create of the Re:d （feat.星熊南巫） ※『オルタンシア・サーガ リローデッド』、『オルタンシア・サーガR 第二部』テーマソング
2. TATSUMAKI
3. ZENITH ※DUEL MASTERS PLAYS（デュエル・マスターズ プレイス） 火の守護者グレン・テーマソング
4. Spirit of the maker -Interlude-
5. DISTRESS
-BONUS Track-
6.FASTER THAN SKANDA
[DVD収録内容]
-Live at USEN STUDIO COAST, Tokyo 2021.10.23-
From ”a crowd of rebellion Presents ZENITH TOUR 2021”
※10月23日開催の「"ZENITH TOUR 2021"」ファイナル、新木場USEN STUDIO COASTのライブ映像を完全収録。
■＜Tシャツ付き完全生産限定盤（サイズL）＞ CD＋Tシャツ（Lサイズ）
品番：WPCL-13356
価格：4000（税抜）
=収録曲=
1. Re:Create of the Re:d （feat.星熊南巫） ※『オルタンシア・サーガ リローデッド』、『オルタンシア・サーガR 第二部』テーマソング
2. TATSUMAKI
3. ZENITH ※DUEL MASTERS PLAYS（デュエル・マスターズ プレイス） 火の守護者グレン・テーマソング
4. Spirit of the maker -Interlude-
5. DISTRESS
-Bonus Track-
6. GHOST
■＜Tシャツ付き完全生産限定盤（サイズXL）＞ CD＋Tシャツ（XLサイズ）
品番：WPCL-13357
価格：4000（税抜）
=収録曲=
1. Re:Create of the Re:d （feat.星熊南巫） ※『オルタンシア・サーガ リローデッド』、『オルタンシア・サーガR 第二部』テーマソング
2. TATSUMAKI
3. ZENITH ※DUEL MASTERS PLAYS（デュエル・マスターズ プレイス） 火の守護者グレン・テーマソング
4. Spirit of the maker -Interlude-
5. DISTRESS
-Bonus Track-
6. GHOST
■「DISTRESS」配信
■「ZENITH」配信
＜ライブ情報＞
「夕闇に誘いし漆黒の天使達Pre SIXPACK Tour 2022」
2022年1月23日（日）東京・MACHIDA CLASSIX
時間：OPEN 16:45 / START 17:30
「テレ・マーカーpresents MUSASHI ROCK FESTIVAL2022」
2022年2⽉12⽇（土）東京・豊洲PIT
時間：OPEN 14:00 / START 15:00
a crowd of rebellion Official HP： http://www.acrowdofrebellion.com/