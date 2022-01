a crowd of rebellion、星熊南巫をフィーチャリングに迎えたMVプレミア公開

a crowd of rebellionが、我儘ラキアのリードボーカル・星熊南巫をフィーチャリングに迎えた新曲「Re:Create of the Re:d(feat.星熊南巫)」のMVを2022年1月12日0時にプレミア公開する。

同曲は、iOS/Android向けRPG『オルタンシア・サーガ リローデッド』および『オルタンシア・サーガR 第二部』の新テーマソングとして、『オルタンシア・サーガ リローデッド』ではルージュとルキウス、『オルタンシア・サーガR 第二部』では主人公とマリエルをイメージした曲となっている。

また、ストリーミング、ダウンロードも同時にスタート。1月19日に発売されるa crowd of rebellion結成15周年を記念した限定ミニアルバム『ABANDONSYSTEM__』にも収録される。

<リリース情報>

a crowd of rebellion

ミニ・アルバム『ABANDONSYSTEM__』

発売日:2022年1月19日(水)

■DVD付き完全生産限定盤CD+DVD

品番:WPZL-31930/31

価格:5000(税抜)

=収録曲=

1. Re:Create of the Re:d (feat.星熊南巫) ※『オルタンシア・サーガ リローデッド』、『オルタンシア・サーガR 第二部』テーマソング

2. TATSUMAKI

3. ZENITH ※DUEL MASTERS PLAYS(デュエル・マスターズ プレイス) 火の守護者グレン・テーマソング

4. Spirit of the maker -Interlude-

5. DISTRESS

-BONUS Track-

6.FASTER THAN SKANDA

[DVD収録内容]

-Live at USEN STUDIO COAST, Tokyo 2021.10.23-

From ”a crowd of rebellion Presents ZENITH TOUR 2021”

※10月23日開催の「"ZENITH TOUR 2021"」ファイナル、新木場USEN STUDIO COASTのライブ映像を完全収録。

■<Tシャツ付き完全生産限定盤(サイズL)> CD+Tシャツ(Lサイズ)

品番:WPCL-13356

価格:4000(税抜)

6. GHOST

■<Tシャツ付き完全生産限定盤(サイズXL)> CD+Tシャツ(XLサイズ)

品番:WPCL-13357

価格:4000(税抜)

■「DISTRESS」配信

https://acor.lnk.to/DISTRESS

■「ZENITH」配信

https://acor.lnk.to/ZENITH

<ライブ情報>

「夕闇に誘いし漆黒の天使達Pre SIXPACK Tour 2022」

2022年1月23日(日)東京・MACHIDA CLASSIX

時間:OPEN 16:45 / START 17:30

「テレ・マーカーpresents MUSASHI ROCK FESTIVAL2022」

2022年2⽉12⽇(土)東京・豊洲PIT

時間:OPEN 14:00 / START 15:00

a crowd of rebellion Official HP: http://www.acrowdofrebellion.com/