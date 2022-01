宇多田ヒカル、オリジナルアルバム『BADモード』収録曲発表

宇多田ヒカルが、2022年1月19日にリリースする8枚目のオリジナルアルバム『BADモード』の収録曲をすべて発表した。

ドラマ『最愛』主題歌「君に夢中」、映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』テーマソング「One Last Kiss」。そして「brand SHISEIDO」グローバル・キャンペーン「POWER IS YOU」キャンペーン・ソング「Find Love」や、「Face My Fears」(ゲームソフト「KINGDOM HEARTS Ⅲ」オープニングテーマソング)、「Time」(日本テレビ系日曜ドラマ「美食探偵 明智五郎」主題歌)、「PINK BLOOD」(アニメ「不滅のあなたへ」主題歌)、「誰にも言わない」(サントリー天然水CMソング)などに加え、新曲の「BADモード」、「気分じゃないの (Not In The Mood)」、「Somewhere Near Marseilles ーマルセイユ辺りー」の3曲が追加。全10曲収録されている。

さらに、ボーナストラックとして『シン・エヴァンゲリオン劇場版』テーマソング「Beautiful World (Da Capo Version)、「Find Love」の日本語ver.の「キレイな人(Find Love)」や「Face My Fears」の英語ver.、さらには「Face My Fears」のA.G. Cookによるリミックスの4曲も収録された。

そして今回、ジャケット写真が公開されたCDの初回生産限定盤には、1月19日に開催の有料配信スタジオライブ「Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios」の映像が収録される。さらにはスタジオライブのドキュメンタリー映像も収録。本映像は1月19日配信ライブでは観れない映像になっている。その他、最新楽曲「BADモード」を含む5曲のミュージックビデオも収録され、完全コンプリート盤となっている。

<リリース情報>

宇多田ヒカル

新アルバム『BADモード』

先行配信日:2022年1月19日(水)

CD発売日:2022年2月23日(水・祝)

初回生産限定盤:CD+DVD+BD

価格:6800円(税込)

通常盤:CD

価格:3300円(税込)

=CDパッケージ収録曲=

1. BADモード

2. 君に夢中 (TBS系金曜ドラマ「最愛」主題歌)

3. One Last Kiss (映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』テーマソング)

4. PINK BLOOD (アニメ「不滅のあなたへ」主題歌)

5. Time (日本テレビ系日曜ドラマ「美食探偵 明智五郎」主題歌)

6. 気分じゃないの (Not In The Mood)

7. 誰にも言わない (サントリー天然水CMソング)

8. Find Love (「brand SHISEIDO」グローバル・キャンペーン「POWER IS YOU」キャンペーン・ソング)

9. Face My Fears (Japanese Version) / 宇多田ヒカル & Skrillex (ゲームソフト「KINGDOM HEARTS III」オープニングテーマソング)

10. Somewhere Near Marseilles ーマルセイユ辺りー

Bonus Tracks

11. Beautiful World (Da Capo Version)(映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』テーマソング)

12. キレイな人 (Find Love)

13. Face My Fears (English Version) / Hikaru Utada & Skrillex (”KINGDOM HEARTS III” Opening Theme Song)

14. Face My Fears (A.G. Cook Remix)

初回生産限定盤 DVD/BD収録内容

●Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios

●Behind The Scene ”Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios”

●Music Videos

1. Time

2. One Last Kiss

3. PINK BLOOD

4. 君に夢中

5. BADモード

