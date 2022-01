今敏監督によるアニメーション映画「パプリカ」が、1月31日26時9分から日本テレビ「映画天国」で放送される。

2006年に公開された「パプリカ」は、「PERFECT BLUE」「千年女優」「東京ゴッドファーザーズ」などを手がけた今監督の最後の映画作品。筒井康隆の同名小説を原作とし、夢に入り込み、夢を犯すテロリストに立ち向かう夢探偵・パプリカの活躍が描かれる。

キャラクターデザイン・作画監督は「もののけ姫」「千と千尋の神隠し」「君の名は。」でも作画監督を務め、初監督作「鹿の王 ユナと約束の旅」の公開を2月に控えている安藤雅司。制作はマッドハウスが担当する。主人公のパプリカおよび千葉敦子役は林原めぐみ。また江守徹や古谷徹らもキャストに名を連ねている。

安藤雅司(キャラクターデザイン・作画監督)コメント

今さんとお仕事をご一緒出来たことは、自分にとって大きな財産となっています。

緻密で情報量に溢れるアイデアに満ちた画面、巧みで大胆なカット割り、ドライながらも機知に富んだ台詞で魅せる多面的な人間描写。それらを合理的で効率的に、かつ最大限効果的な手法を駆使して実現させる手腕。様々な面で“今敏”という類い稀なる大きな才能に触れ、己れの不甲斐なさを恨み猛省させられました。

もし仮に今さんがまだご存命だとしたら、明らかに今のアニメーション界はもっと豊かなものに映ったであろうと強く確信します。

アニメーション映画「パプリカ」

放送日時:2022年1月31日(月)26:09~27:54 ※関東ローカル

放送局:日本テレビ

スタッフ

監督:今敏

原作:筒井康隆

脚本:水上清資、今敏

アニメーション制作:マッドハウス

キャラクターデザイン・作画監督:安藤雅司

色彩設計:橋本賢

美術監督:池信孝

撮影監督:加藤道哉

編集:瀬山武司

音響監督:三間雅文

制作プロデューサー:豊田智紀

プロデューサー:丸田順悟、滝山雅夫

キャスト

パプリカ・千葉敦子:林原めぐみ

乾精次郎:江守徹

島寅太郎:堀勝之祐

時田浩作:古谷徹

粉川利美:大塚明夫

小山内守雄:山寺宏一

(c)2006 Madhouse, Inc. and Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc. All Rights Reserved.