音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」初の3DCGライブ「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 3DCG LIVE “HYPED-UP 01”」が12月18、19日に大阪・インテックス大阪、1月8、9、10日に千葉・幕張メッセで開催された。

2017年11月開催の「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 1st LIVE@イケブクロ アニメイトガールズフェスティバル2017」から2021年8月の「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 7th LIVE《SUMMIT OF DIVISIONS》」まで、過去7回のライブを開催してきた「ヒプノシスマイク」。これまでのライブはキャラクターを演じる声優陣がステージに立ち、パフォーマンスを展開するという構成で展開されたが、今回はステージ上に据え付けられたスクリーンに6ディビジョン総勢18名のキャラクターが3DCGで登場し、パフォーマンスを繰り広げた。この記事では最終公演の模様をレポートする。

多くのファンで埋め尽くされた会場のBGMが鳴り止み、暗転すると、ステージに火柱が上がり、TeddyLoidを擁するバンド隊が登場。拍手に導かれるようにセンタースクリーンには18名のキャラクターが現れ、プロジェクトのアンセムと言える「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- +」でライブを開始した。両サイドの2つのスクリーンには歌唱キャラクターがアップで映し出され、これまでのライブと遜色のない熱気が生み出されていく。同じく18人による「Survival of the Illest +」に続いては、各ディビジョンのリーダーが普段のライブとなんら変わらないMCを展開。MC中に「オーディエンスと一丸となって楽しむのが今回のコンセプト」という言葉があったように、今回のライブではバトル性よりもエンタテインメント性が重視されているようだった。

その後、イケブクロ、ヨコハマ、シブヤ、シンジュク、オオサカ、ナゴヤの順で各ディビジョンがそれぞれの楽曲を2曲ずつ披露。通常の音楽ライブでは使用不可能な大きさや造形のマイクも印象的で、普段のライブに近い“リアルさ”とCGでしかありえない“ファンタジー”の両立が今回のライブの見どころだったと言える。ライブ後半、各ディビジョンが次々に個性的な楽曲を披露したあと、ステージには再び18人のキャラクターが登場。「Hang out!」「SUMMIT OF DIVISIONS」でライブを締めくくった。

なお、ABEMA PPVでは1月10日公演のアーカイブを有料配信中。また公式ファンクラブ「HYPSTER」では、このライブの模様を収めたBlu-ray / DVDが限定発売されることが決定した。回替わりで披露された「Hoodstar +」「Hang out!」は両曲とも収録される。

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 3DCG LIVE “HYPED-UP 01”」セットリスト

01. ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- +

02. Survival of the Illest +

03. おはようイケブクロ

04. Re:start!!!

05. Yokohama Walker

06. シノギ(Dead Pools)

07. Shibuya Marble Texture -PCCS-

08. Stella

09. パピヨン

10. TOMOSHIBI

11. 笑オオサカ!~What a OSAKA!

12. なにわ☆パラダイ酒

13. Bad Ass Temple Funky Sounds

14. R.I.P.

15. IKEBUKURO WEST GAME PARK

16. HUNTING CHARM

17. Black Journey

18. Shinjuku Style ~笑わすな~

19. あゝオオサカdreamin' night

20. 開眼

21. Hang out!(※公演回替わりで「Hoodstar +」披露)

22. SUMMIT OF DIVISIONS