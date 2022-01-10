TVアニメ「時光代理人 -LINK CLICK-」のBlu-ray / DVDが発売決定。特典情報やCMが公開された。
Blu-ray / DVDは3巻構成で、第1巻は3月30日、第2巻は4月27日、第3巻は5月25日にリリース。完全生産限定版の各巻には、三方背BOX、ブックレットが付属し、特典映像も封入される。また第1巻を対象店舗で2月13日までに予約した人にはポラロイド風カードを進呈。さらに対象店舗では全巻購入特典や、店舗別購入特典も用意される。内容の詳細は「時光代理人 -LINK CLICK-」の公式サイトで確認を。
「時光代理人 -LINK CLICK-」は繁華街の一角に佇む“時光写真館”を舞台にしたSFサスペンス。中国で制作され、2021年4月よりbilibili動画で配信された。昨日1月9日からは日本語吹替版がTOKYO-MXとBS11にて放送中だ。
TVアニメ「時光代理人 -LINK CLICK-」
放送情報
TOKYO-MX：毎週日曜21:30～
BS11：毎週日曜22:30～
CS ホームドラマチャンネル：2022年2月26日（土）より毎週土曜21:30～
配信情報
Amazon Prime Video（オリジナル版）：2022年1月9日（日）より毎週日曜22:30～
ABEMA（放送版）：2022年1月9日（日）より毎週日曜21:30～地上波同時
下記配信サイト（オリジナル版）：2022年1月12日（水）より毎週水曜12:00～順次配信
dアニメストア、ABEMA、バンダイチャンネル、Hulu、U-NEXT、アニメ放題、FOD、GYAO!、ニコニコチャンネル、TELASA、J:COMオンデマンド、auスマートパスプレミアム、milplus、ひかりTV、ビデオマーケット、music.jp、DMM.com、TSUTAYA TV、HAPPY動画、GYAOストア、
ニコニコ生放送（オリジナル版）：2022年1月12日（水）より毎週水曜23:30～
スタッフ
監督・脚本：李豪凌
キャラクターデザイン原案：INPLICK
キャラクターデザイン：LAN、黄思萌、熊丹
演出・総作画監督：LAN
美術監督：丹治匠、朝見知弥、朱立朴（ジュー・リープー）
撮影監督：山条裕香
音楽：天門、yuma yamaguchi、av4ln
アニメーション制作：瀾映画
日本版製作：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ、株式会社アニプレックス
日本語吹替版キャスト
トキ：豊永利行
ヒカル：櫻井孝宏
リン：古賀葵
(c)bilibili/BeDream