第100回全国高校サッカー選手権大会の決勝戦が10日、新国立競技場で開催された。青森山田（青森）が大津（熊本）を4－0で下し、3年ぶり3度目の優勝を果たした。

決勝戦後、今大会の優秀選手37名が発表された。3年ぶり3度目の優勝を果たした青森山田からGK沼田晃季、DF丸山大和、MF松木玖生、FW名須川真光ら最多7人が選出。熊本県勢初の決勝進出となった大津からもDF川副泰樹、MF森田大智ら6人が選ばれた。

選出された優秀選手は以下の通り。

▼GK

沼田晃季（青森山田／３年）

徳若碧都（高川学園／３年）

佐藤瑠星（大津／３年）

▼DF

三輪椋平（青森山田／３年）

丸山大和（青森山田／３年）

池田健人（関東第一／３年）

川副泰樹（大津／３年）

柳生将太（前橋育英／３年）

馬場拓己（桐光学園／３年）

新谷陸斗（東山／２年）

チェイス・アンリ（尚志／３年）

▼MF

宇野禅斗（青森山田／３年）

松木玖生（青森山田／３年）

藤森颯太（青森山田／３年）

肥田野蓮治（関東第一／３年）

林晴己（高川学園／３年）

薬師田澪（大津／３年）

川口敦史（大津／３年）

森田大智（大津／３年）

根津元輝（前橋育英／２年）

笠柳翼（前橋育英／３年）

徳永涼（前橋育英／２年）

山市秀翔（桐光学園／３年）

小泉龍之介（静岡学園／３年）

玄理吾（静岡学園／３年）

古川陽介（静岡学園／３年）

阪田澪哉（東山／２年）

吉田陣平（佐賀東／３年）

鈴木淳之介（帝京大可児／３年）

▼FW

名須川真光（青森山田／３年）

本間凜（関東第一／２年）

中山桂吾（高川学園／３年）

小林俊瑛（大津／２年）

三原快斗（桐光学園／３年）

松永颯汰（静岡学園／３年）

鈴木章斗（阪南大高／３年）

福田師王（神村学園／２年）