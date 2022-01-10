ザスパクサツ群馬は10日、2022シーズンのトップチーム選手背番号を発表した。

背番号「11」だったMF田中稔也が2022シーズンから背番号「10」に変更。水戸ホーリーホックから完全移籍で加入したFW深堀隼平が背番号「11」を着用することとなった。

そのほか、FC琉球から完全移籍で加入したMF風間宏希は「15」、前橋育英高校から加入したDF岡本一真は「19」、モンテディオ山形から完全移籍で加入したGK櫛引政敏は「21」に決定した。

群馬の2022シーズンのトップチーム選手背番号は以下の通り。

1 GK 清水慶記

2 DF 城和隼颯

3 DF 畑尾大翔

4 DF 川上優樹

5 DF 藤井悠太

6 MF 内田達也

7 MF 加藤潤也

8 MF 岩上祐三

9 FW 北川柊斗

10 MF 田中稔也（11から変更）

11 FW 深堀隼平（水戸ホーリーホックより完全移籍加入）

12 サポーター

14 MF 白石智之（19から変更）

15 MF 風間宏希（FC琉球より完全移籍加入）

16 MF 久保田和音

17 MF 山中惇希

19 DF 岡本一真（前橋育英高より加入）

21 GK 櫛引政敏（モンテディオ山形より完全移籍加入）

22 DF 高橋勇利也

23 FW 平松宗（SC相模原より完全移籍加入）

24 DF 光永祐也

25 DF 小島雅也

27 MF 奥村晃司

30 FW 山根永遠（セレッソ大阪より完全移籍加入）

32 DF 渡辺広大

33 MF 細貝萌

37 GK 伊藤元太（ヴィッセル神戸より期限付き移籍加入）

38 MF 天笠泰輝

39 FW 髙木彰人

41 MF 中山雄登

44 GK 山田晃士

49 MF 田部井悠（早稲田大より加入）

50 FW 平尾壮（14から変更）