FAカップ4回戦の組み合わせ抽選会が9日に行われた。

2月4日から7日にかけて開催される予定の4回戦では、プレミアリーグのクラブ同士の対決が3カード実現。エヴァートン対ブレントフォード、トッテナム対ブライトン、ウルヴァーハンプトン対ノリッジが対戦することとなった。

そのほか、昨季王者のレスターは、3回戦でアーセナルを下した2部のノッティンガム・フォレストと対戦。昨季準優勝のチェルシーは3部のプリマス・アーガイルと、今季のプレミアリーグで首位に立つマンチェスター・Cは2部のフルアムと、南野拓実が所属するリヴァプールは2部のカーディフと対戦することが決定した。

FAカップ4回戦の組み合わせは以下の通り。なお、各勝者には9万ポンド(約1410万円)の賞金が贈られる。

クリスタル・パレス vs ハートリプール・U(4部)

ボーンマス(2部) vs ボレアム・ウッド(5部)

ハダースフィールド・タウン(2部) vs バーンズリー(2部)

ピーターバラ・U(2部) vs QPR(2部)

ケンブリッジ・U(4部) vs ルートン・タウン(2部)

サウサンプトン vs コヴェントリー・C(2部)

チェルシー vs プリマス・アーガイル(3部)

エヴァートン vs ブレントフォード

キダーミンスター・ハリアーズ(6部) vs ウェストハム

マンチェスター・U対アストン・ヴィラの勝者 vs ミドルスブラ(2部)

トッテナム vs ブライトン

リヴァプール vs カーディフ(2部)

ストーク(2部) vs ウィガン(3部)

ノッティンガム・フォレスト(2部) vs レスター

マンチェスター・C vs フルアム(2部)

ウルヴァーハンプトン vs ノリッジ