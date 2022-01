WebブラウザやiOS、Androidで展開されている「雀魂」のTVアニメ化が決定。「じゃんたま PONG☆」のタイトルで4月に放送開始される。

「雀魂」は全世界のプレイヤーや友人とオンラインで麻雀の対戦ができるゲーム。内田真礼、小清水亜美らがキャストを務めるキャラクターの姿とボイスをプレイ中やホーム画面で楽しむことができ、各キャラクターとの好感度を上げることでアバターのCGが変化する機能や追加ボイスを開放することもできる。

アニメでは一姫やワン次郎、かぐや姫といったゲームでおなじみの雀士たちがコミカルな姿で登場。また制作をSCOOTER FILMS、監督を森井ケンシロウが務めることが明らかになり、キービジュアルも公開された。

TVアニメ「じゃんたま PONG☆」

2022年4月に放送開始

スタッフ

制作:SCOOTER FILMS

監督:森井ケンシロウ

(c)2019 Soul Games, Inc. (c)2019 Yostar, Inc. All Rights Reserved.