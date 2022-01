セリエA第21節が9日に各地で開催された。

ローマ対ユヴェントスの一戦は乱打戦となった。11分にタミー・アブラハムのゴールでローマが先制したものの、18分にパウロ・ディバラが同点弾を挙げ試合は振り出しに。その後48分、53分と立て続けに得点を奪い2点のリードを奪ったローマだったが、70分に1点を返されると、72分、77分にも失点し、ユヴェントスが逆転に成功する。81分にはマタイス・デ・リフトが2枚目のイエローカードで退場し、ローマはPKを獲得。しかし、これをロレンツォ・ペレグリーニが決められず、試合はこのまま4-3でユヴェントスが打ち合いを制した。

首位インテルはラツィオと対戦。30分にアレッサンドロ・バストーニのミドルシュートでインテルが先制すると、35分にチーロ・インモービレに同点弾を許したものの、67分にミラン・シュクリニアルが勝ち越しゴールを奪い、2-1で勝利。リーグ戦4連勝を飾り、首位をキープした。

ヴェネツィアと対戦したミランは、2分にズラタン・イブラヒモヴィッチのゴールで先制すると、その後テオ・エルナンデスが2得点を挙げ、3-0で快勝し、3連勝を飾った。ナポリは吉田麻也が所属するサンプドリアと対戦し、43分のアンドレア・ペターニャのゴールが決勝点となり、1-0で勝利。なお、吉田はメンバー外だった。

9日に行われたセリエA第21節の結果は以下の通り。第22節は15日から17日にかけて行われる。

■第21節結果

▼9日

ヴェネツィア 0-3 ミラン

エンポリ 1-5 サッスオーロ

ナポリ 1-0 サンプドリア

ウディネーゼ 2-6 アタランタ

ジェノア 0-1 スペツィア

ローマ 3-4 ユヴェントス

ヴェローナ 1-2 サレルニターナ

インテル 2-1 ラツィオ

▼10日

トリノ vs フィオレンティーナ

▼11日

カリアリ vs ボローニャ

■順位表

1位 インテル(勝ち点49)※1試合未消化

2位 ミラン(勝ち点48)

3位 ナポリ(勝ち点43)

4位 アタランタ(勝ち点41)※1試合未消化

5位 ユヴェントス(勝ち点38)

6位 フィオレンティーナ(勝ち点32)※2試合未消化

7位 ローマ(勝ち点32)

8位 ラツィオ(勝ち点32)

9位 サッスオーロ(勝ち点28)

10位 エンポリ(勝ち点28)

11位 ボローニャ(勝ち点27)※2試合未消化

12位 ヴェローナ(勝ち点27)

13位 トリノ(勝ち点25)※2試合未消化

14位 ウディネーゼ(勝ち点20)※2試合未消化

15位 サンプドリア(勝ち点20)

16位 スペツィア(勝ち点19)

17位 ヴェネツィア(勝ち点17)※1試合未消化

18位 カリアリ(勝ち点13)※1試合未消化

19位 ジェノア(勝ち点12)

20位 サレルニターナ(勝ち点11)※2試合未消化

■第22節の対戦カード

▼15日

サンプドリア vs トリノ

サレルニターナ vs ラツィオ

ユヴェントス vs ウディネーゼ

▼16日

サッスオーロ vs ヴェローナ

ヴェネツィア vs エンポリ

ローマ vs カリアリ

アタランタ vs インテル

▼17日

ボローニャ vs ナポリ

ミラン vs スペツィア

フィオレンティーナ vs ジェノア