ロッテの佐々木朗希が9日、陸前高田市と大船渡市の成人式に出席した。

佐々木は球団を通じて「この日を健康に迎えることが出来て嬉しいです」と感謝し、「これから日々、精進して成長していきたいと思います。今日は久しぶりに同級生に会うことが出来て、とても懐かしかったですし、みんなに応援してくれていると言ってもらえたのでまた頑張ろうという想いになりました」と仲間と会えたことを喜んだ。

陸前高田市と大船渡市の両方の成人式に出席した理由については「18歳まで岩手にいた中で、ちょうど半分ずつ生活をさせていただいて自分にとってはどちらもいろいな思い出の詰まった特別な場所で今日は時間的にも両方、出席できる形でしたので出させていただくことにしました」と説明した。

