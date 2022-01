ロッテは9日、佐々木朗希が自身のインスタグラムを開設したことを発表した。

佐々木は球団を通じて「日々のちょっとした写真とかもアップする予定ですのでぜひファンの皆様に見ていただけたらと思います」とコメント。1月9日の17時20分現在、成人式に出席した写真がアップされている。アカウントは佐々木朗希(@rouki.sasaki)だ。

