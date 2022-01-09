スマートフォン・PC向けゲーム「崩壊3rd」のスピンオフショートアニメ「人形学園」が、1月22日19時より毎週土曜日にYouTubeの「崩壊3rd」公式チャンネルで配信される。

「崩壊3rd」は人類の文明を幾度となく葬ってきた未知の力・“崩壊”に立ち向かう戦乙女（ヴァルキリー）部隊を指揮する艦長として、平和な世界を取り戻すことを目指す3Dアクションゲーム。アニメ「人形学園」は戦乙女の少女たちを支援する“武装人形”たちが繰り広げるオリジナルストーリーだ。精衛の翼役を高山みなみ、模造十字架 / 暗影の十字架役を田村ゆかり、伏義の書役を麻倉もも、テスラ・Zero役を竹達彩奈、ベラ役をゆかな、若水役を青木瑠璃子、シーリン役を丹下桜が担当。監督を周半癫、脚本を补课iと火星、作画監督を黄申红、音楽をHOYO-MiX、アニメーション製作を绘梦想が務める。

ショートアニメ「人形学園」

YouTubeの「崩壊3rd公式」チャンネルにて2022年1月22日（土）より毎週土曜日19:00～配信

スタッフ

原作：miHoYo

監督：周半癫

プロデューサー：赵真

脚本：补课i・火星

作画監督：黄申红

音響監督：土屋雅紀

音響製作：アトミックモンキー

音声ミックス：Alice工坊

収録スタジオ：ビデオテック南青山スタジオ・サウンドインスタジオ

音楽：HOYO-MiX（miHoYo）

アニメーション製作：绘梦想

キャスト

精衛の翼：高山みなみ

模造十字架 / 暗影の十字架：田村ゆかり

伏義の書：麻倉もも

テスラ・Zero：竹達彩奈

ベラ：ゆかな

若水：青木瑠璃子

シーリン：丹下桜

(c)miHoYo Inc.