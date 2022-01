木村拓哉「とんでもない方々が僕に魅力を分けてくださいまして…」2年ぶりのニューアルバム『Next Destination』への思い

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。1月の放送は、1月19日(水)にリリースする木村のセカンドアルバム『Next Destination』を特集します。毎週4曲ずつ、アルバム収録順で楽曲にまつわるエピソードを交えながら紹介します。1月2日(日)の放送では、前半4曲について語りました。木村にとって2年ぶりとなるニューアルバム『Next Destination』は、「今回もとんでもないアーティストの方々が僕に魅力を分けてくださいまして……」と言うように、明石家さんまさん、糸井重里さん、Creepy Nuts、Kjさん(Dragon Ash)、鈴木京香(作家名:音葉)さん、BEGIN、平井 大さん、真島昌利さん(ザ・クロマニヨンズ)、MAN WITH A MISSION、山下達郎さんなど、錚々たる方々が楽曲を手掛けてくれています。そんな今作のタイトルについて、「次の目的地(Next Destination)に向かって、このアルバム制作に関係してくださったアーティストの方ももちろんそうなんですけど、聴いてくださって、受け取ってくださった方たちと一緒に次の目的地に行きたいなと思ったので、このタイトルにさせていただきました」と思いを語ります。まずは、この曲からスタート!作詞:真島昌利/作曲・編曲:山下達郎レコーディング時に達郎さんが自ら歌のディレクションをしてくれたと明かす木村。サビ部分のコーラス録りでは、「横に山下達郎さんがいらっしゃって、反対側にはマーシー(真島昌利)さんがいらっしゃって。男3人でマイクに向かってコーラスを録音させていただきましたね。信じられなかったですけどね。“今、起きているこれ……リアルだよね?”って両サイドを見て思いながら、コーラスを録音したのを強く覚えていますね」と振り返ります。あらためて、「もちろん、音に関しては博士並みの向き合い方をしてくださるんですけど、僕に対しては、すごくカジュアルにフランクにディレクションしてくれたことをすごく覚えているし、感謝しています!」と話しました。作詞・作曲・編曲:Kjこの楽曲のミュージックビデオには、武田真治さんやRED RICEさん(湘南乃風)、女優の江口のりこさんといった豪華な面々が参加しています。楽曲について、「僕、個人的に超タイプですね。というか、本当にうれしかったのは、Kjが自分をこういうふうに捉えてくれていたんだなぁっていうその感じ、雰囲気……あと、その歌詞に散りばめられているワードもすごくうれしかったです」と思いを語りました。作詞:EIGO(ONEly Inc.),Dai Hirai/作曲:Dai Hirai/編曲:Dai Hirai,Haruhito Nishi(ONEly Inc.)昨年12月、当番組のゲストとして出演してくれたシンガーソングライター・平井 大さん提供楽曲です。木村とのクロストークでは「僕は今回、拓哉さんが“男のやわらかい部分”を引き出せるような曲が作れたらいいなと思っていたんですよ」と語っていた平井さん。木村は、「実は楽曲提供が決定する前に、平井さんが僕をイメージして、すでに曲を書いてくれていたというびっくりエピソードがあったんですけど……」とそのときのトークを振り返りつつ、「本当にすごく好きなメロディ」とお気に入りの様子。また、「木村さ~~ん!特ば~~ん4!」(GYAO!)では、同曲のミュージックビデオの撮影現場に密着した模様を配信中(4月30日(土)23:59まで)。「『「木村さ~~ん!」の準レギュラー』と自分でおっしゃっている斎藤工が監督をしてくれて、撮影しました」と紹介。「平井さんもそうだし、工もそうだし、自分(木村)に対する気持ちというものをベースに曲を作ってくれたり、ミュージックビデオの監督をしてくれたりっていう、そういうみんなの気持ちが本当にありがたいなっていう……連鎖が続いていると思います。本当にありがとうございます!」と感謝の気持ちを述べました。作詞:zopp/作曲・編曲:山下達郎アルバム1曲目の「MOJO DRIVE」に続き、山下達郎さんの提供楽曲に「すごくないですか? このおかわり感! 超贅沢ですよね」と木村。同曲の歌詞について、「“なるほど!”って思ったんですけど、(作詞が)zoppさんで。『青春アミーゴ』(修二と彰)やSMAPの『前に!』って曲があるんですけど、僕、すごく好きなナンバーで、その方なんですよ。“あっ、なるほどな!”っていう。山下達郎さんと自分の関係性を作詞のワードのなかにもすごく散りばめてくれているし、僕がずっと言い続けている『STAY SAFE』もちゃんと入れてくれているんですよね。“なるほどなぁ”って今、すごく腑に落ちています(笑)」と笑顔をのぞかせました。そんな『Next Destination』を引っ提げて、自身2回目、2年ぶりのライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」を2月に開催します。2月5日(土)、6日(日)の兵庫・ワールド記念ホールでの公演を皮切りに、広島・広島グリーンアリーナ、愛知・日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール、神奈川・ぴあアリーナMMで各2公演、4会場8公演のライブツアーの開催が決定!「前回(「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」)は2ヵ所(東京・大阪)しかお伺いできなかったので、少しでも多くのみなさんと同じ空間を共有したいなと思いまして、会場を増やさせていただきました。開催期間に世の中がどのような状況になっているかは本当にまだわからないんですけど、もし会場で声を出せなくても、心のなかで一緒に騒ぎたいなと思います。会場に来てくれたみなさんと同じ空間を共有できることを、今から本当に楽しみにしていますし、それに向けて踏み込んでいきたいと思います!」と力強く語りました。次回1月9日(日)の放送は、『Next Destination』特集第2弾をお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/