本日1月8日からTELASAにて、韓国の音楽イベント「2021 SBS歌謡大祭典」の映像が配信されている。
「SBS歌謡大祭典」は毎年12月下旬に開催されている、韓国音楽界で最高峰とされる年末イベント。その年に活躍したK-POPアーティストたちが多数出演し、パフォーマンスを繰り広げる。2021年は「Welcome!」をテーマに掲げ、NCT 127、Stray Kids、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、aespa、IVEらが登場。イベント終盤にはBTSからのサプライズメッセージも公開された。
またTELASAでは2013年から2020年までの「SBS歌謡大祭典」の映像も配信開始。BIGBANG、EXO、少女時代、TWICE、SEVENTEEN、BLACKPINK、IZ*ONEらのパフォーマンスが視聴できる。
さらに1月10日（月・祝）放送のテレビ朝日系「グッド！モーニング」にて「SBS歌謡大祭典」の模様がオンエアされることも決まった。昨年の映像だけでなく過去回の名場面も紹介される予定だ。
「2021 SBS歌謡大祭典」出演アーティスト
NCT 127
NCT DREAM
NCT U
KEY（SHINee）
NU'EST
Red Velvet
OH MY GIRL
Brave Girls
ASTRO
THE BOYZ
Stray Kids
ATEEZ
ITZY
TOMORROW X TOGETHER
STAYC
aespa
ENHYPEN
IVE
WOODZ（チョ・スンヨン）
ユテヤン（SF9）
ミンニ（（G）I-DLE）
イ・チェヨン
Simon Dominic
GRAY
LOCO
イ・ハイ
テレビ朝日系「グッド！モーニング」
2022年1月10日（月・祝）4:55～8:00