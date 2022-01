本日1月8日からTELASAにて、韓国の音楽イベント「2021 SBS歌謡大祭典」の映像が配信されている。

「SBS歌謡大祭典」は毎年12月下旬に開催されている、韓国音楽界で最高峰とされる年末イベント。その年に活躍したK-POPアーティストたちが多数出演し、パフォーマンスを繰り広げる。2021年は「Welcome!」をテーマに掲げ、NCT 127、Stray Kids、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、aespa、IVEらが登場。イベント終盤にはBTSからのサプライズメッセージも公開された。

またTELASAでは2013年から2020年までの「SBS歌謡大祭典」の映像も配信開始。BIGBANG、EXO、少女時代、TWICE、SEVENTEEN、BLACKPINK、IZ*ONEらのパフォーマンスが視聴できる。

さらに1月10日(月・祝)放送のテレビ朝日系「グッド!モーニング」にて「SBS歌謡大祭典」の模様がオンエアされることも決まった。昨年の映像だけでなく過去回の名場面も紹介される予定だ。

「2021 SBS歌謡大祭典」出演アーティスト

NCT 127

NCT DREAM

NCT U

KEY(SHINee)

NU'EST

Red Velvet

OH MY GIRL

Brave Girls

ASTRO

THE BOYZ

Stray Kids

ATEEZ

ITZY

TOMORROW X TOGETHER

STAYC

aespa

ENHYPEN

IVE

WOODZ(チョ・スンヨン)

ユテヤン(SF9)

ミンニ((G)I-DLE)

イ・チェヨン

Simon Dominic

GRAY

LOCO

イ・ハイ

テレビ朝日系「グッド!モーニング」

2022年1月10日(月・祝)4:55~8:00