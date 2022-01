豆柴の大群・カエデフェニックス 2022年は『虎穴虎子』「困難を乗り越えて大きな成功を」

豆柴の大群が、TOKYO FMのレギュラー番組「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」に出演。新年最初の週はそれぞれが書き初めに挑戦し、2022年の抱負を発表しました。そのなかから、1月4日(火)に放送されたカエデフェニックスの書き初めと、アイカ・ザ・スパイ、ハナエモンスターの感想を紹介します。アイカ:今週の豆柴LOCKS!は、SCHOOL OF LOCK! の恒例行事、新年の書き初めを行っています!カエデ:今日は私、カエデフェニックスが書き初めをしたいと思います!ハナエ:ちなみにカエデは、去年『日進月歩』と書いていたんですけど、進歩したこととかありました?カエデ:コツコツ勉強を重ねて、大学を卒業することができました〜!アイカ:おめでとうございま〜す!ハナエ:日進月歩ってるぅ〜!アイカ:(笑)。ハナエ:そんな上からいく!? 結構、上からいってるけど……!カエデ:あぁぁ……あぁぁ……。ハナエ:アハハハハ(笑)。え! 大丈夫!?カエデ:お、おぉ~……!ハナエ:潰れてるよ〜〜〜!カエデ:いい感じ。アイカ:どこがだよ!(笑)。アイカ:それでは書き上げた言葉を読んでください!カエデ:「」!ハナエ:その言葉に込めた意味を教えてください!カエデ:さっき『虎 ことわざ』で調べて(笑)。寅年だから、虎にちなんだのを書こうと思って。アイカ:いいね!カエデ:この言葉は、困難なことを乗り越えないと大きなことは成し遂げられない、という意味らしくて……。アイカ:意味はめっちゃいい!ハナエ:意味“は”って言った……?(笑)。アイカ:意味はいいけど、字がヤバくない!?(笑)。ハナエ:(笑)。カエデ:5人で困難を乗り越えて、大きな成功を掴み取りましょうね!(笑)。豆柴の大群をはじめ、SCHOOL OF LOCK! レギュラメンバーの書き初めは、番組の特設サイトから見ることができます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55(「豆柴LOCKS!」は一部地域を除いて、毎週月~木に放送しています)番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/