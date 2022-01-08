木丸みさき原作による実写ドラマ「失恋めし」の場面写真が公開された。
Amazon Prime Videoで1月14日に全10話が一挙独占配信されるドラマ「失恋めし」。フリーペーパーで「失恋めし」というエッセイマンガを連載中のイラストレーター・キミマルミキが、失恋した人々と彼らの思い出の味に巡り合うさまが描かれる。公開された写真には、広瀬アリス演じるミキが臼田あさ美演じる“2号さん”こと佐藤双葉と焼き鳥屋でビールを楽しむ様子や、井之脇海演じる花屋の青年がミキに花を選ぶ場面が捉えられた。
ドラマ「失恋めし」
配信開始日：2022年1月14日（金）よりAmazon Prime Videoで一挙独占配信
放送開始日：2022年7月より読売テレビで放送予定
出演：広瀬アリス、井之脇海、村杉蝉之介、臼田あさ美、安藤ニコ、若林拓也
原案：木丸みさき「失恋めし」（KADOKAWA刊）
脚本：今井雅子
監督：大九明子
音楽：高野正樹
チーフプロデューサー：前西和成
企画・プロデュース：田中雅博
プロデューサー：伊藤太一（AOI Pro.）、長汐祐人（AOI Pro.）
共同プロデューサー：熊谷喜一（ヘッドクォーター）
制作協力：ヘッドクォーター
制作プロダクション：AOI Pro.
制作著作：読売テレビ
※高野正樹の高ははしごだかが正式表記。
(c)木丸みさき・KADOKAWA/ｙｔｖ