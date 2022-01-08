木丸みさき原作による実写ドラマ「失恋めし」の場面写真が公開された。

Amazon Prime Videoで1月14日に全10話が一挙独占配信されるドラマ「失恋めし」。フリーペーパーで「失恋めし」というエッセイマンガを連載中のイラストレーター・キミマルミキが、失恋した人々と彼らの思い出の味に巡り合うさまが描かれる。公開された写真には、広瀬アリス演じるミキが臼田あさ美演じる“2号さん”こと佐藤双葉と焼き鳥屋でビールを楽しむ様子や、井之脇海演じる花屋の青年がミキに花を選ぶ場面が捉えられた。

ドラマ「失恋めし」

配信開始日：2022年1月14日（金）よりAmazon Prime Videoで一挙独占配信

放送開始日：2022年7月より読売テレビで放送予定

出演：広瀬アリス、井之脇海、村杉蝉之介、臼田あさ美、安藤ニコ、若林拓也

原案：木丸みさき「失恋めし」（KADOKAWA刊）

脚本：今井雅子

監督：大九明子

音楽：高野正樹

チーフプロデューサー：前西和成

企画・プロデュース：田中雅博

プロデューサー：伊藤太一（AOI Pro.）、長汐祐人（AOI Pro.）

共同プロデューサー：熊谷喜一（ヘッドクォーター）

制作協力：ヘッドクォーター

制作プロダクション：AOI Pro.

制作著作：読売テレビ

※高野正樹の高ははしごだかが正式表記。

(c)木丸みさき・KADOKAWA/ｙｔｖ