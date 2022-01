1月10日、今年最初の食玩はモルカーにすみっこ、どれみにDBシール！

食品玩具、いわゆる食玩。メーカーによっては玩具菓子=玩菓と呼ぶ事もあるジャンルの商品だ。

ここでは2022年1月10日の月曜日に発売となる食玩から、注目アイテムをご紹介しよう。

最初は「PUI PUI モルカー コロコロフレンズ2」。オトナかわいいデザインのフレンズソフビシリーズの『PUI PUI モルカー』第2弾だ。転がし走行可能。

「寿司モルカー(海老)」や「トレジャーモルカー」をラインナップ。劇中、シロモがゾンビ化し、その後しばらく別の話でもゾンビ状態だったことで話題となった「ゾンビシロモ」は、鳴き笛入りでぎゅっとつまむと鳴くギミック搭載。

ポテト(お姉さんVer.)、ゾンビシロモ(鳴き笛入り)、DJモルカー、トレジャーモルカー、ウェディングモルカー、武装テディ、寿司モルカー(海老)の全7種。

各全長約5センチ。

続いては「すみっコぐらし コレクションカードグミ6」。すみっコぐらしのコレクションカード付きトレーグミの第6弾だ。

トレーグミはデザインが新しくなって全4種。今回のカードは「ぺんぺんフルーツバケーション」がテーマのデザイン。キラキラかわいいホログラムカードになっている。

カード全14種。

各約5.6×8.3センチ。

お次は「おジャ魔女どれみ タップケースコレクション」。アニメ『おジャ魔女どれみ』シリーズに登場した変身用アイテム「タップ」をモチーフにした小物入れだ。

アクセサリーのような輝きを持つケースで、コンパクトの「コロンとした丸み」を重視して造形、金メッキ、クリア成型、金色ボールチェーンとキラキラの輝きを詰め込んだ豪華仕様になっている。

見習いタップ、リズムタップ、パララタップ、コロンタップの全4種。

各全高約5センチ。

最後は「ドラゴンボール超戦士シールウエハース超 全身全霊の一撃!」。『ドラゴンボール』シリーズのキャラをデフォルメで描いたシールだ。

今回はレンチキュラー式で絵柄の変わるチェンジングレア2種も収録されている。

ノーマル9種、レア6種、スーパーレア4種、アタックレア3種、ゴッドレア2種、スーパーゴッドレア2種、チェンジングレア2種、シークレット2種の全30種。

各約5.2×5.2センチ。

それぞれ全国のスーパーや量販店などのお菓子売り場にて発売される。

