iOS / Android向けゲームアプリ「テイルズ オブ ルミナリア」のスペシャルアニメ「テイルズ オブ ルミナリア The Fateful Crossroad」の冒頭約10分の映像が、「テイルズ オブ」シリーズのYouTube公式チャンネルで公開された。
「テイルズ オブ」シリーズの最新ゲームアプリ「テイルズ オブ ルミナリア」は、それぞれの正義を胸に抱きながら成長する21人の主人公の生きざま、絆が楽しめる重厚な群像劇。アニメ「テイルズ オブ ルミナリア The Fateful crossroad」では、物語の重要な局面が描かれる。冒頭約10分の映像は、本日1月7日に放送された「テイルズ オブ」シリーズのラジオ番組「『テイルズ オブ ラジオプレイス』～新春特番 ルミナリアSP！～」で初披露されたもの。冒頭では、かつて幼なじみだったレオとユーゴとの再会を思わせる場面などが展開される。
併せて「テイルズ オブ ルミナリア The Fateful Crossroad」のPV第2弾も公開に。PV第2弾ではアニメーション制作を手がけた神風動画、ANIMAのハイクオリティな映像を楽しめる。
アニメ「テイルズ オブ ルミナリア The Fateful Crossroad」は1月21日に各動画配信サービスで配信開始。監督を加藤汐里、加藤緑里が共同で務め、キャラクターデザインを佐伯俊、脚本を冨田頼子が手がける。キャストにはレオ役の新井良平、ユーゴ役の竹田海渡、セリア役の岡咲美保、リゼット役の嶋村侑、リュシアン役の上村祐翔、アレクサンドラ役の大西沙織、アウグスト役の梅原裕一郎、バスチアン役の竹内良太が名を連ねた。
「テイルズ オブ ルミナリア The Fateful Crossroad」
2022年1月21日（金）より公開
配信情報
見放題配信
Amazon Prime Video、アニメ放題、dアニメストア、dTV、バンダイチャンネル、ひかりTV、Hulu、U-NEXT
都度課金配信
Prime Video（レンタル・購入対象）、GYAO!ストア、J:COMオンデマンド、TELASA、DMM.com 動画、ニコニコチャンネル、ひかりTV、HAPPY!動画、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、milplus、music.jp、ムービーフルplus、Rakuten TV
スタッフ
監督：加藤汐里／加藤緑里
脚本：冨田頼子
脚本監修：矢野俊策
ストーリー原案：葵せきな
キャラクターデザイン：佐伯俊
メインコンポーザー：椎名豪
音響監督：町田薫
インスパイアソング：「ANSWER」フレデリック×須田景凪
アニメーション制作：神風動画 × ANIMA
企画製作：バンダイナムコエンターテインメント
企画協力：コロプラ
キャスト
レオ・フルカード：新井良平
セリア・アルヴィエ：岡咲美保
リゼット・レニエ：嶋村侑
リュシアン・デュフォール：上村祐翔
ユーゴ・シモン：竹田海渡
アレクサンドラ・フォン・ゾンネ：大西沙織
アウグスト・ヴァレンシュタイン：梅原裕一郎
バスチアン・フォルジュ：竹内良太
(c)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. キャラクターデザイン／佐伯俊