コパ・デル・レイ(スペイン国王杯)4回戦の組み合わせ抽選会が7日に行われた。

前回王者バルセロナは、昨シーズンの決勝戦でも戦ったアスレティック・ビルバオとの再戦が決定。8シーズンぶりの優勝を目指すレアル・マドリードはエルチェと対戦する。

MF久保建英が所属するマジョルカはエスパニョールが4回戦の相手となった。3部で唯一勝ち残っているアトレティコ・バレアレスはバレンシアをホームに迎える。

また、ベティス対セビージャのセビージャ・ダービー、レアル・ソシエダ対アトレティコ・マドリードなどの注目カードも実現した。

4回戦は1月15日と16日の開催が予定されている。組み合わせは以下の通り。

アトレティコ・バレアレス(3部) vs バレンシア(1部)

ジローナ(2部) vs ラージョ・バジェカーノ(1部)

スポルティング・ヒホン(2部) vs カディス(1部)

エルチェ(1部) vs レアル・マドリード(1部)

レアル・ソシエダ(1部) vs アトレティコ・マドリード(1部)

ベティス(1部) vs セビージャ(1部)

アスレティック・ビルバオ(1部) vs バルセロナ(1部)

マジョルカ(1部) vs エスパニョール(1部)