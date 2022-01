SCANDAL「パワーワードアワード 2021！」で過去発言を振り返る

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。1月3日(月)の配信では、リスナーと一緒に「パワーワードアワード 2021!」をお届けしました。HARUNA:皆さん、明けましておめでとうございます!TOMOMI:明けましたね。RINA:明けました!HARUNA:2022年も「Catch up」を、そしてSCANDALをよろしくお願いいたします。さて、新年最初の「Catch up」は、2021年を振り返りつつ、2022年の抱負や予定をトークしていこうと思います。新春企画!「SCANDAL Catch up パワーワードアワード 2021!」TOMOMI:パワーワードアワード?HARUNA:2021年の配信のなかで、メンバーそれぞれの「刺さった発言」「グッときたコメント」などの「パワーワード」をリスナーの皆さんに選んでいただきました。それらをアワード形式で紹介していきます! たくさんのエントリーをありがとうございます!RINA:なるほど。HARUNA:リスナーの皆さんから送ってもらいました!RINA:アワードやから、レッドカーペットが見えるもんね。MAMI:言葉たちが歩いてくるね。RINA:うん、歩いてくる。TOMOMI:言葉たちが歩いてくる!?HARUNA:選手が入場してくるみたいな感じね。MAMI:うん、言葉たちがレッドカーペットで、まずはインタビューとか受けてるね。だって全世界配信されてますからね。HARUNA:さっそく紹介していきましょう。「SCANDAL Catch up パワーワードアワード 2021!」。私、HARUNA部門からまいります。「ラジオネーム とまとま」さんがエントリーしてくれました、こちらのパワーワードは#49より! プロポーズにまつわるメールを読んでいる最中の18分54秒あたりのHARUNAの発言……「ちゃんとしろよ」をお聴きください。MAMI:ちゃんとしろよ? どういう発言だっけ?HARUNA:とにかく聴いてみましょう。ーー#49におけるHARUNAの発言がオンエア中。HARUNA:わたし、プロポーズの境界線を問いたい。そういう話が出た時点で、プロポーズととるのか、正式に婚約指輪をもらったときがプロポーズって呼ぶのか。TOMOMI:どうなんやろうねえ。MAMI:だったら、単に結婚の話を進めたいっていうのは、まだプロポーズじゃないよね。RINA:まだやね。プロポーズ(仮)って感じかな。プロポーズするよっていう「匂わせ」。MAMI:プロポーズするからね! ってことね。TOMOMI:あらためて「するよ」ってことやね。RINA:そうそう。HARUNA:「ちゃんとしろよ」TOMOMI:……なんかあった?ーースタジオに戻ります。MAMI:あー! そういうことね。RINA:あったあった。TOMOMI:あったね。彼からのプロポーズ「匂わせ」に関して「どうなん?」っていう内容やったね。HARUNA:ちゃんとして欲しいじゃんね。RINA:確かにね。ちゃんとして欲しいよね。MAMI:うんうんRINA:しかし、楽しそうやなあ、うちら4人!HARUNA:ということで、HARUNA部門のパワーワードは「ちゃんとしろよ」でした!* * *引き続き2021年の名言? 珍発言? を振り返っていきます! 続きはAuDeeでお楽しみください。SCANDALは1月26日(水)にニューアルバム『MIRROR』をリリースします! アルバム情報もじっくり、たっぷりとお届けしていきます。2022年も「Catch up」共々、よろしくお願いします。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056