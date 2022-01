諫山創「進撃の巨人」と武内直子「美少女戦士セーラームーン」を題材にしたアトラクションが、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて3月4日から8月28日にかけて開催される期間限定イベント「ユニバーサル・クールジャパン2022」で展開される。

冨樫義博「HUNTER×HUNTER」、青山剛昌「名探偵コナン」、ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」のアトラクションが登場すると発表されていた「ユニバーサル・クールジャパン2022」。3作品に加え、「ユニバーサル・クールジャパン 2020」で好評を博した「進撃の巨人 XRライド」と、「ユニバーサル・クールジャパン 2019」で展開された「美少女戦士セーラームーン・ザ・ミラクル 4-D ~ムーン・パレス編~」が復活することが本日明らかになった。

「進撃の巨人 XRライド」は巨人と対峙する恐怖や、立体機動バトルの疾走感を全身で体感できるVRジェットコースター。「ユニバーサル・クールジャパン2022」では新作グッズをはじめ、前回登場した調査兵団のジャケットやマントが販売される。

一方、今回の「美少女戦士セーラームーン・ザ・ミラクル 4-D ~ムーン・パレス編~」は、ドレスアップしたセーラー10戦士の舞踏会シーンが追加された “デラックス版”に。3D映像と環境演出によって、実際にセーラームーンに手が届きそうなほどリアル感のあるシアターショーが楽しめる。

