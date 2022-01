「不安なときは、入学して楽しんでいる姿を想像して」受験当日に読む自分への手紙

受験シーズンがいよいよ到来。1月6日放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」では、受験生のリスナーを応援する企画『受験の日に読む自分への手紙』をお届けしました。番組に届いた手紙と、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の感想や応援コメントを紹介します。こもり校長:大学入学共通テストまで、あと9日となりました。2月に入ったら私立や国公立受験の本番がやってくるから、受験生にとってはいまが正念場です。試験当日は1人だし、不安だろうし、できたら誰かの応援が欲しいと思うんです。ぺえ教頭:そうね、会場に着いたら1人だもんね。こもり校長:しかも今のご時世では、(周りの受験生に)声もかけられないしさ。ぺえ教頭:心細い要素がいっぱいあるわね。こもり校長:だからこそ今夜は、そんな試験のときに少しでも落ち着けたらいいな、不安がなくせたらいいなと思って、受験生に向けた授業(放送)を行います。テーマは、『受験の日に読む自分への手紙』。今夜は、試験当日の自分に向けた手紙を君自身で書いてほしい。ぺえ教頭:試験当日の自分を見失いかけたときに、過去の自分からのメッセージを読んだら、冷静になるきっかけになりそうね。今日のコンディションは、どうですか?あまり緊張するタイプではないけど、落ち着かないんじゃないかな?好きな曲聞いて、お菓子食べてリラックス!!ピアノの実技試験もあるね。今日まで、たくさん練習した自分の努力、忘れないでね。あとは、ためたいっぱいの力を出すだけ!憧れの高校は、もうそこだよ! ラストファイト!(15歳女性)こもり校長:自分を鼓舞しているいい手紙よ。本番前って、いろんなことを考えるから心が疲れるじゃん。そういうときに、過去の自分の元気をもらう、って大事だね。ぺえ教頭:すごいね、自分で自分を鼓舞するって。力強いよね。こもり校長:なかなかできないよね。何かに向かってがんばっている人じゃないと。これまで1年間、99.9%無理だって言われても、諦めずにここまでやってきたことを誇りに思ってください。勉強を始める時期が遅かったかもしれないけれど、これまでやってきたことは決して無駄にはなっていません。そう信じて頑張ってきてください。緊張しすぎてケアレスミスとかしないでね(笑)。もし不安になったときは、自分のことを応援してくれている人の顔を思い浮かべてみてください。きっと安心するはずです。それでも不安なときは、想像してみてください。その高校に入って楽しんでいる自分の姿を。絶対大丈夫!! 全力を出し切って!! 後悔のないように!! がんばれ!! 自分!!!(15歳女性)ぺえ教頭:『99.9%無理だって言われても、諦めずにここまでやってきた』って、それだけでもすごいと思うけど。もうひと踏ん張りね。こもり校長:そうだね。これを試験を受ける日の朝に読んで、パワーをもらって、ケアレスミスをせず……! 絶対に大丈夫だから!ぺえ教頭:そうね。応援してくれている人がたくさんいるから、学校掲示板も読んでみてね。こもり校長:一人ひとり思いのこもった手紙を読むと……受験って「今年の受験は」とか「今年の共通テストは」って大きなくくりで語られがちだけど、一人ひとりにエピソードがあって、思いがあるんだよね。ぺえ教頭:そうだよね。こもり校長:緊張している子がいたり、不安な子がいたり……自信がある子もいるだろうし、緊張が楽しくて笑っている子もいるだろうし。何も考えていない、という子がいてもいいし。ぺえ教頭:うんうん。こもり校長:本当にたくさんの子がいて、そこにはいろんな思いがあるということを、気づかせてもらったね。ぺえ教頭:そうだね。こもり校長:全員が本当に一生懸命がんばっているから、全員が報われるように、SCHOOL OF LOCK! は願っています!・家庭環境が不安定で、「どんな状況でも夢はつかめるんだ」という姿を、弟や家族に見せたいという中学3年生・共通テスト目前だけど、緊張したら頭が真っ白になるので、ポジティブなイメージで試験に向かいたいという高校3年生・通信制高校に通っていて、教師になる夢のために大学進学を目指しているけど、不安と焦りと緊張があるという高校3年生と電話をつなぎ、自分への手紙を読んでもらいました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/