諫山創原作によるTVアニメ「『進撃の巨人』The Final Season Part 2」の放送を記念し、「全国NHKに巨人現る！」と題した企画が行われる。
1月9日にNHK総合で放送開始となるTVアニメ「『進撃の巨人』The Final Season Part 2」。「全国NHKに巨人現る！」は、「全国のNHKに、あの“巨人”がやってきたら……」をテーマに全国NHK52の局舎と巨人のコラージュ画像を作成し、各放送局のTwitterで配信するというもの。巨人は進撃の巨人、超大型巨人、鎧の巨人、女型の巨人、顎の巨人、車力の巨人、獣の巨人、戦鎚の巨人、無垢の巨人の9種が用意された。
「進撃の巨人」The Final Season Part 2
放送情報
NHK総合：2022年1月9日（日）より毎週日曜24:05～
スタッフ
原作：諫山創（別冊少年マガジン／講談社）
監督：林祐一郎
シリーズ構成：瀬古浩司
キャラクターデザイン：岸友洋
総作画監督：新沼大祐 / 秋田学
演出チーフ：宍戸淳
エフェクト作画監督：酒井智史 / 古俣太一
色彩設計：大西慈
美術監督：小倉一男
画面設計：淡輪雄介
3DCG監督：奥納基 / 池田昴
撮影監督：浅川茂輝
編集：吉武将人
音響監督：三間雅文
音楽：澤野弘之 / KOHTA YAMAMOTO
音響効果：山谷尚人（サウンドボックス）
音響制作：テクノサウンド
制作：MAPPA
キャスト
エレン・イェーガー：梶裕貴
ミカサ・アッカーマン：石川由依
アルミン・アルレルト：井上麻里奈
コニー・スプリンガー：下野紘
サシャ・ブラウス：小林ゆう
ヒストリア・レイス：三上枝織
ジャン・キルシュタイン：谷山紀章
ライナー・ブラウン：細谷佳正
ハンジ・ゾエ：朴ろ美
リヴァイ：神谷浩史
ジーク：子安武人
ファルコ・グライス：花江夏樹
ガビ・ブラウン：佐倉綾音
ピーク：沼倉愛美
ポルコ・ガリアード：増田俊樹
コルト・グライス：松風雅也
(c)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season 製作委員会