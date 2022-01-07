諫山創原作によるTVアニメ「『進撃の巨人』The Final Season Part 2」の放送を記念し、「全国NHKに巨人現る！」と題した企画が行われる。

1月9日にNHK総合で放送開始となるTVアニメ「『進撃の巨人』The Final Season Part 2」。「全国NHKに巨人現る！」は、「全国のNHKに、あの“巨人”がやってきたら……」をテーマに全国NHK52の局舎と巨人のコラージュ画像を作成し、各放送局のTwitterで配信するというもの。巨人は進撃の巨人、超大型巨人、鎧の巨人、女型の巨人、顎の巨人、車力の巨人、獣の巨人、戦鎚の巨人、無垢の巨人の9種が用意された。

「進撃の巨人」The Final Season Part 2

放送情報

NHK総合：2022年1月9日（日）より毎週日曜24:05～

スタッフ

原作：諫山創（別冊少年マガジン／講談社）

監督：林祐一郎

シリーズ構成：瀬古浩司

キャラクターデザイン：岸友洋

総作画監督：新沼大祐 / 秋田学

演出チーフ：宍戸淳

エフェクト作画監督：酒井智史 / 古俣太一

色彩設計：大西慈

美術監督：小倉一男

画面設計：淡輪雄介

3DCG監督：奥納基 / 池田昴

撮影監督：浅川茂輝

編集：吉武将人

音響監督：三間雅文

音楽：澤野弘之 / KOHTA YAMAMOTO

音響効果：山谷尚人（サウンドボックス）

音響制作：テクノサウンド

制作：MAPPA

キャスト

エレン・イェーガー：梶裕貴

ミカサ・アッカーマン：石川由依

アルミン・アルレルト：井上麻里奈

コニー・スプリンガー：下野紘

サシャ・ブラウス：小林ゆう

ヒストリア・レイス：三上枝織

ジャン・キルシュタイン：谷山紀章

ライナー・ブラウン：細谷佳正

ハンジ・ゾエ：朴ろ美

リヴァイ：神谷浩史

ジーク：子安武人

ファルコ・グライス：花江夏樹

ガビ・ブラウン：佐倉綾音

ピーク：沼倉愛美

ポルコ・ガリアード：増田俊樹

コルト・グライス：松風雅也

(c)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season 製作委員会