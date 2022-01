Buffalo Daughter、ODA Isseiが監督を務めたMV「Times」公開

Buffalo Daughterが、7年振りの新アルバム『We Are The Times』より「Times」のMVを公開した。

今回監督を務めたのは、映画・TVのVFXスーパーバイザー・演出で知られるディレクター、ODA Issei。大自然の移ろいが、”We are the times(私達が時代)”のリフレインともに楽曲の世界観を際立たせる作品となっている。

さらに、2022年1月28日からは東京・恵比寿LIQUIDROOMを皮切りにアルバムリリースツアー「We Are The Times Tour」を開催する。シュガー吉永・大野由美子・山本ムーグ+松下敦(ZAZEN BOYS)・奥村タケル(Delaware)&PA:ZAKというメンバーで、全国5都市(東京・名古屋・京都・岡山・大阪)を回る。ツアー会場では、1月下旬に発売予定の『We Are The Times』アナログ盤の販売も発売される。

<ライブ情報>

Buffalo Daughter「We Are The Times Tour」

Tour member:

シュガー吉永・大野由美子・山本ムーグ + 松下敦(ZAZEN BOYS)・奥村タケル(Delaware)& PA:ZAK

2022年1月28日(金)東京・LIQUIDROOM

時間:OPEN 19:00 / START 20:00

料金:前売 4500円(+1D)

2022年2月23日(水・祝)名古屋・徳三

時間:OPEN 17:30 / START 18:00

料金:前売 4500円(+1D)

2022年2月25日(金)京都MUSE

時間:OPEN 19:00 / START 19:30

料金:前売 4500円(+1D)

2022年2月26日(土)岡山・YEBISU YA PRO

時間:OPEN/START 料金 TBC

2022年2月27日(日)大阪・心斎橋ANIMA

時間:OPEN 17:30 START 18:00

料金:前売 4500円(+1D)

※詳細はBuffalo Daughter official HPまで

https://buffalodaughter.com

