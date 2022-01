SCANDAL、新アルバム『MIRROR』全曲トレイラー公開

SCANDALが、2022年1月26日にリリースする、10th『MIRROR』の全曲トレイラーが公開された。

収録曲は通常盤、初回限定盤A、初回限定盤B、完全生産限定盤の全形態のCD共通。今年リリースした「eternal」、「アイボリー」、「one more time」のほか、新曲7曲を追加した全10曲が収録されている。

関連記事:SCANDALがたどり着いた超自然な境地「時間がすべてを肯定してくれる」

今作にはメンバーそれぞれが作詞・作曲を手がけた楽曲が収録されていることが発表となっていたが、トレイラーにて新たにメンバーそれぞれがメインボーカルを務めた楽曲も収録されていることが明らかになった。

ギターのMAMIが「アイボリー」、ベースのTOMOMIが「愛の正体」、ドラムのRINAが「彼女はWave」、そのほかの楽曲はボーカルのHARUNAがメインボーカルを担当している。

さらに、アルバムの発売を記念して1月30日にCD購入者対象のオンラインイベント「SCANDAL 10th ALBUM 『MIRROR』 Studio Live」を開催する。全国CDショップ、および、ショッピングサイトにてアルバム『MIRROR』を予約・購入した人に、オンラインイベントに応募できる「Studio Live応募券」を先着でプレゼント。応募期間内に応募した人全員に、配信視聴URLが案内され視聴が可能となる。

<イベント情報>

「10th ALBUM『MIRROR』発売記念 CD購入者対象オンラインイベント”SCANDAL 10th ALBUM 『MIRROR』 Studio Live”」

日時:2022年1月30日(日)

時間:START 19:00

内容:SCANDAL オンラインでのライブとなります。

※本イベントは期日内にご応募いただいたお客様のみご視聴いただけます。スタジオ観覧はございません。

※アーカイブ視聴 2022年2月6日(日)21:00まで

※本イベントはパソコン、スマートフォンにて閲覧可能です。一部の機種・環境によってはご覧いただけない場合もございますので、予めご了承ください。

全国CDショップ、および、ショッピングサイトにてSCANDAL 10th ALBUM 『MIRROR』 (VIZL-2001/VIZL-2002/VIZL-2003/VICL-65653)をご予約・ご購入いただいた方に、オンラインイベント”SCANDAL 10th ALBUM 『MIRROR』 Studio Live”にご応募いただける「Studio Live応募券」を先着でプレゼントいたします。下記応募期間内にご応募いただいた方全員に、配信視聴URLをご案内させていただきます。

■視聴方法

全国CDショップ、および、ショッピングサイトにて、下記対象商品をご予約・ご購入いただいた方に、先着で「Studio Live応募券」をお渡しいたします。その「Studio Live応募券」に記載されているシリアルコードを特設サイトの入力欄にご入力の上、【ログイン】ボタンをクリックし、表示された応募フォームに必要事項を入力いただき、ご応募ください。下記応募期間内にご応募いただいた方全員に、配信視聴URLをご案内させていただきます。

※すでにご予約されている方(ライブ会場でのご予約含む) / 新たにご予約の方も「Studio Live応募券」は商品ご購入時のお渡しとなります。ショッピングサイトでご注文いただいた方、ライブ会場にて配送受取希望にてご予約いただいた方には、商品と同梱で発送させていただきます。

※Amazon.co.jp及び楽天ブックス等、一部ショッピングサイトは特典付カートと特典なしカートがありますので、ご注意ください。

※一部、特典の取扱いが無い店舗もございますので、確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。

■応募期間

2022年1月25日(火)正午~2022年2月4日(金) 18:00まで

※自動返信メールにて配信視聴URLをご案内させていただきます。

■対象商品

2022年1月26日(水)発売 SCANDAL 10th ALBUM 『MIRROR』

初回限定盤A:CD+DVD VIZL-2001 4400円(税込)

初回限定盤B:CD+雑誌 VIZL-2002 4400円(税込)

完全生産限定盤:CD+DVD+GOODS VIZL-2003

11000円(税込)

通常盤:CD VICL-65653 3300円(税込)

注意事項など詳細はこちら

https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026399/222.html

<リリース情報>

SCANDAL

10th ALBUM『MIRROR』

発売日:2022年1月26日(水)

【通常盤】CD

品番:VICL-65653

価格:3300円(税込)

【初回限定盤A】CD+DVD

品番:VIZL-2001

価格:4400円(税込)

【初回限定盤B】CD+雑誌

品番:VIZL-2002

価格:4400円(税込)

【完全生産限定盤】CD+DVD+GOODS

※豪華BOX仕様

品番:VIZL-2003

価格:11000円(税込)

※初回限定盤A

DVD:SCANDAL DOCUMENTARY "her" Diary 2021 SPECIAL EDITION

※初回限定盤B

雑誌:"her" Magazine Vol.3

※完全生産限定盤

DVD:MUSIC VIDEO CLIPS (「Living in the city」「SPICE」「月」「eternal」「アイボリー」「one more time」を含む計7曲を収録)

+MIRRORロングスリーブTシャツ(L size)

=収録曲=※全形態CD共通

1. MIRROR

2. eternal

3. 愛にならなかったのさ

4. 彼女はWave

5. 愛の正体

6. アイボリー

7. 夕暮れ、溶ける

8. 蒼の鳴る夜の隙間で

9. プリズム

10. one more time

bonus track

1. Living in the city

2. SPICE

10th Album「MIRROR」予約特設サイト

https://www.her-label.com/MIRROR/

<ライブ情報>

「SCANDAL WORLD TOUR 2022 "MIRROR"」

2022年3月12日(土)神奈川・厚木市文化会館・大ホール

2022年3月21日(月・祝)兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

2022年3月26日(土)宮城・仙台市民ホール

2022年4月09日(土)福岡・福岡市民会館

2022年4月10日(日)広島・上野学園ホール

2022年4月17日(日)北海道・カナモトホール

2022年4月29日(金・祝)石川・金沢市文化ホール・大ホール

2022年4月30日(土)愛知・愛知芸術劇場

2022年6月07日(火)大阪・フェスティバルホール

2022年6月10日(金)東京・中野サンプラザ

2022年6月11日(土)東京・中野サンプラザ

■North America

2022.07.09 TORONTO – Queen Elizabeth Hall

2022.07.11 NEW YORK CITY – Sony Hall

2022.07.15 ATLANTA – The Masquerade

2022.07.22 ANAHEIM – House of Blues

2022.07.26 DALLAS – Canton Hall

■Europe

2022.09.22 BERLIN – LIDO

2022.09.24 LONDON – 02 Academy Islington

2022.09.27 PARIS – Yoyo

and more

SCANDAL オフィシャルサイト:https://www.scandal-4.com/