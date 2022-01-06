羊文学、5大都市Zepp公演を含む初全国ツアー開催

羊文学が、初の全国ツアー「羊文学 TOUR 2022 "OOPARTS"」を開催する。
ツアーは2022年5月29日より5大都市のZeppを含む、全国6か所を回る。オフィシャルHP先行チケット受付もスタート。1次先行は1月5日12時から1月10日23時59分まで受付している。
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また、1月12日には新曲「光るとき」を配信リリースする。本楽曲は話題のテレビアニメ『平家物語』のOPテーマ曲として起用されている。
＜ライブ情報＞
「羊文学 TOUR 2022 "OOPARTS"」
2022年5月29日（日）宮城・仙台PIT
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
料金：前売 4500円（税込・ドリンク代別）
2022年6月9日（木）福岡・Zepp Fukuoka
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：前売 4500円（税込・ドリンク代別）
2022年6月11日（土）大阪・Zepp Namba
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
料金：前売 4500円（税込・ドリンク代別）
2022年6月16日（木）愛知・Zepp Nagoya
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：前売 4500円（税込・ドリンク代別）
2022年6月24日（金）北海道・Zepp Sapporo
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：前売 ¥4,500（税込・ドリンク代別）
2022年6月27日（月）東京・Zepp DiverCity Tokyo
時間：OPEN 18:00 / START 19:00
料金：前売 4500円（税込・ドリンク代別）
企画／制作 株式会社次世代／SMASH CORPORATION
協力 F.C.L.S.
【オフィシャルHP先行受付URL】
https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku/
●電子チケットのみ
●枚数制限：お一人様4枚まで
●小学生以上は有料。未就学児童は席が必要な場合は要チケット
オフィシャルHPチケット先行受付日程：
1次先行 1月5日（水）12:00～1月10日（月・祝）23:59
2次先行 1月12日（水）12:00～1月16日（日）23:59
3次先行以降は決定次第発表
チケット一般発売日：2022年4月23日（土）10:00
＜リリース情報＞
羊文学
配信曲「光るとき」
配信日：2022年1月12日（水）
羊文学オフィシャルウェブサイト：https://www.hitsujibungaku.info/