羊文学、5大都市Zepp公演を含む初全国ツアー開催

羊文学が、初の全国ツアー「羊文学 TOUR 2022 "OOPARTS"」を開催する。

ツアーは2022年5月29日より5大都市のZeppを含む、全国6か所を回る。オフィシャルHP先行チケット受付もスタート。1次先行は1月5日12時から1月10日23時59分まで受付している。

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また、1月12日には新曲「光るとき」を配信リリースする。本楽曲は話題のテレビアニメ『平家物語』のOPテーマ曲として起用されている。

＜ライブ情報＞

「羊文学 TOUR 2022 "OOPARTS"」

2022年5月29日（日）宮城・仙台PIT

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

料金：前売 4500円（税込・ドリンク代別）

2022年6月9日（木）福岡・Zepp Fukuoka

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

料金：前売 4500円（税込・ドリンク代別）

2022年6月11日（土）大阪・Zepp Namba

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

料金：前売 4500円（税込・ドリンク代別）

2022年6月16日（木）愛知・Zepp Nagoya

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

料金：前売 4500円（税込・ドリンク代別）

2022年6月24日（金）北海道・Zepp Sapporo

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

料金：前売 ¥4,500（税込・ドリンク代別）

2022年6月27日（月）東京・Zepp DiverCity Tokyo

時間：OPEN 18:00 / START 19:00

料金：前売 4500円（税込・ドリンク代別）

企画／制作　株式会社次世代／SMASH CORPORATION

協力　F.C.L.S.

【オフィシャルHP先行受付URL】

https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku/

●電子チケットのみ

●枚数制限：お一人様4枚まで

●小学生以上は有料。未就学児童は席が必要な場合は要チケット

オフィシャルHPチケット先行受付日程：

1次先行　1月5日（水）12:00～1月10日（月・祝）23:59

2次先行　1月12日（水）12:00～1月16日（日）23:59

3次先行以降は決定次第発表

チケット一般発売日：2022年4月23日（土）10:00

＜リリース情報＞

羊文学

配信曲「光るとき」

配信日：2022年1月12日（水）

羊文学オフィシャルウェブサイト：https://www.hitsujibungaku.info/