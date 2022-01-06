木村拓哉、Kamikaze Boyが振り付けを担当した「I’ll be there」MV公開

木村拓哉が、2ndアルバム『Next Destination』より「Ill be there」のMVを公開した。
本作は昨今の混沌とした世相から次なる未来を見つめるような楽曲となっている。そのイメージを踏襲し、暗がりの中歌い始める木村。時が経つにつれ、オーケストラやダンサーなどに囲まれ壮大なスケール感を表現しながら、次の目的地へ突き進みながら歌うストーリー展開を楽しめる映像になった。
関連記事：シライシ紗トリが語る楽曲制作の裏側「楽しくやるための労力は惜しまない」
楽曲の振り付けはダンスパーフォーマンスグループs**t kingzのkazukiが担当。キレのあるダンスも見応えがある作品となっている。
メイキング映像ではkazukiやダンサーなどと、入念に振り付けの確認をする木村の姿も。撮影当日、楽曲提供者のKamikaze Boy（MAN WITH A MISSION）が撮影の現場を見学。せっかく来たからと撮影現場にて2人で記念撮影を行なった。
＜リリース情報＞
木村拓哉
2ndアルバム『Next Destination』
発売日：2022年1月19日（水）
[初回限定盤A（CD+豪華ブックレット仕様）]
商品内容：CD+豪華ブックレット仕様
封入特典：封入応募特典シリアルコード
税込価格：6600円（税込）
商品番号：VIZL-1993
[初回限定盤B（CD+DVD）]
商品内容：CD+DVD
特典DVD：・MOJO DRIVE （Music Video） ・Ill be there （Music Video）・Music Video Making
封入特典：封入応募特典シリアルコード
税込価格：4400円（税込）
商品番号：VIZL-1994
[通常盤（CDのみ）]
商品内容：CD
封入特典：封入応募特典シリアルコード（初回プレス分のみ）
税込価格：3300円（税込）
商品番号：VICL-65643
=収録曲=
1. MOJO DRIVE
作詞：真島昌利 作曲編曲：山下達郎
2. OFF THE RIP
作詞作曲編曲：Kj
3. Beautiful Things
作詞：EIGO（ONEly Inc.）, Dai Hirai 作曲：Dai Hirai
編曲：Dai Hirai, Haruhito Nishi（ONEly Inc.）
4. Good Luck, Good Time
作詞：zopp 作曲編曲：山下達郎
5. Come Alive
作詞：西田恵美 作曲 : Fredrik "Figge" Bostrom, Pontus Soderqvist
編曲 : Pontus Soderqvist Brass Arrangement：鈴木圭
6. Yes, Im
作詞：R-指定 作曲編曲：DJ松永
7. 夜は朝に追われて
作詞：糸井重里 作曲：Davy Bergier 編曲：井出泰彰
8. Born ready
作詞：明石家さんま,BEGIN 作曲：BEGIN 編曲：BEGIN,清水俊也
9. beautiful morning」
作詞：音葉 作曲編曲：岩崎誠司
10. Crazy party」
作詞：草川瞬 作曲：Joakim Bjornberg, 川口進, Atsushi Shimada
編曲 : Atsushi Shimada Brass Arrangement：鈴木圭
11. MORNING DEW」
作詞：真島昌利 作曲編曲：山下達郎
12. Ill be there」
作詞：Kamikaze Boy, Jean-Ken Johnny 作曲：Kamikaze Boy
編曲：MAN WITH A MISSION,大島こうすけ
Strings Arrangement：大島こうすけ,吉田翔平
＜ライブ情報＞
「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」
2022年2月5日（土）兵庫・ワールド記念ホール
時間：START 17:30
2022年2月6日（日）兵庫・ワールド記念ホール
時間：START 17:00
2022年2月10日（木）広島グリーンアリーナ
時間：START 18:00
2022年2月11日（金）広島グリーンアリーナ
時間：START 17:00
2022年2月16日（水）愛知・日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール
時間：START 18:00
2022年2月17日（木）愛知・日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール
時間：START 17:00
2022年3月5日（土）神奈川・ぴあアリーナ
時間：START 17:30
2022年3月6日（日）神奈川・ぴあアリーナ
時間：START 17:00
料金：FC9500円（税込） / 一般¥10,000（税込）
※申し込み詳細はJohnnys netにてご案