展覧会「富野由悠季の世界」をもとに制作されたドキュメントムービー「富野由悠季の世界 ~Film works entrusted to the future~」のダイジェスト映像とCMが公開された。

「富野由悠季の世界」の企画者である学芸員や、富野作品に携わってきたクリエイターのインタビュー、各会場でのトークショーの模様が収められた「富野由悠季の世界 ~Film works entrusted to the future~」。ダイジェスト映像では富野がゲームクリエイターのヨコオタロウや、スタジオジブリの鈴木敏夫と語り合う様子、映画監督の樋口真嗣が出演したイベントの様子などを観ることができる。またドキュメントムービーのナレーションを、富野が総監督を務めたアニメ「Gのレコンギスタ」のアイーダ・スルガン役である嶋村侑が務めることも明らかになった。「富野由悠季の世界 ~Film works entrusted to the future~」のBlu-ray / DVDは通販サイト・プレミアムバンダイとA-on STORE限定で2月25日にリリースされる。