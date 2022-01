水樹奈々が1月3、4日に埼玉・さいたまスーパーアリーナにてワンマンライブ「NANA MIZUKI LIVE RUNNER 2020 → 2022」を開催した。この記事では4日の模様をレポートする。

水樹は2020年に歌手デビュー20周年記念のツアー「NANA MIZUKI LIVE RUNNER 2020」の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止に。今回行われたのはそのリベンジとして再構築された公演で、水樹にとって約2年4カ月ぶりの有観客ライブとなった。

歌手デビュー20周年を振り返りながら“その先の未来へ走って向かう”という思いが込められたツアータイトル「LIVE RUNNER」。オープニングムービーでは水樹がランナーとなり、2000年に初めてライブを開催した東京・銀座ヤマハホールから、2019年に通算200公演目のソロライブを行った千葉・ZOZOマリンスタジアムまで駆け抜ける。そして「Synchrogazer」のイントロとともに水樹がステージに登場。イエローを基調としたスポーツウェア風の衣装で声高らかに絶唱した。

「みんなあけましておめでとう! そして何より、会いたかったー!!」と思いの丈を叫び、エアーハグと投げキッスで愛を伝える水樹。「位置について、よーいスタート!」のかけ声で四つ打ちのギターロック「glitch」をスタートさせ、続く「METANOIA」ではステージの端から端まで移動し、会場全体を見渡しながら激しく歌う。バックバンド・Cherry Boysのコーナーが終わると、水樹はレトロポップな水玉のワンピースに衣装チェンジ。「かわいい衣装を着させていただいたので、かわいい曲を聴いていただきたいなと思います!」と言うと、テレビアニメ「SHAMAN KING」で水樹が演じる玉村たまおのキャラクターソングのリアレンジバージョン「花、星、空 -reunion-」を披露した。

デビューから現在までの20年間のライブをダイジェストで振り返るムービーののち、ライブは「Phase 21」で再開。「Phase 21」は水樹が歌手デビュー21年目を迎えた昨年にリリースされた楽曲で、“その先の未来へ走って向かおう”というライブコンセプトと共通した意味が込められている。本来ならファンとの掛け合いとなるパートを、今回は水樹が1人で力強く歌い、観客はそれに応えるように拳やペンライトを高く突き上げた。

バックダンサー・team YO-DAの紹介を挟み、そのままダンスパートへ突入。水樹は薔薇がアクセントになったミリタリー衣装でヘッドセットマイクを装着し、ダンサーと息の合ったフォーメーションダンスで「Inside of mind」「Love Fight!」を立て続けに披露した。続くショートムービーコーナーで映されたのは、映像制作ユニット・AC部による「声優アイドル奈々」と題された紙芝居風の映像。演歌歌手を目指した幼少期から、声優・アーティストとしてデビューするまでの水樹の半生がコミカルに描かれる。映像の中の水樹が「このあとはもっと赤く燃え上がっていくぞー!」と告げると、映像とリンクするように会場がペンライトの光で赤く染まり、先月配信リリースされた「Red Breeze」のパフォーマンスにつながった。

「幸せです! もうずっとずっと歌っていたい気持ちでいっぱいです!」と、観客の前で歌える喜びを噛み締める水樹。「皆さんと会えた喜びや、愛おしさを次の曲に込めたいと思います」と告げ、「ALL FOR LOVE」を温かく包み込むような優しい歌声で響かせ、ステージを去った。

アンコールで水樹は、長さ約277cmのスニーカー型トロッコに乗って登場。満面の笑みを浮かべ「No Rain, No Rainbow」「POWER GATE」を歌唱する。定番の「シャッス」コールは今回のライブグッズの音声入りペンライトに収録されている音を使い、声が出せない中でもファンとの掛け合いを楽しんだ。次に彼女は今年の春にニューアルバムをリリースすること、4月放送開始のテレビアニメ「トモダチゲーム」の主題歌を担当すること、夏にライブツアーを開催することを一挙に発表。デビューからこれまでで46都道府県でライブを行なってきた水樹は、初の茨城公演を含む夏のツアーで47都道府県すべてを訪れることになる。そして彼女はツアーが中止となった2020年に、リハーサルスタジオからミニライブという形でファンに披露した「UPSETTER」を歌唱。自身が作詞作曲を手がけた等身大の応援ソングを、元気いっぱいに歌い上げた。

鳴り止まない手拍子に応え再びステージへ戻る水樹。「まだ帰りたくないよね?」「本当に待ちに待った時間なのでもう少しだけ歌ってもいいですか?」と問いかけると、客席から大きな拍手が巻き起こる。そして彼女は「感謝と、深い愛を込めて歌いたいと思います」と語り、「深愛」で約2年4カ月ぶりの有観客ライブを締めくくった。

「NANA MIZUKI LIVE RUNNER 2020 → 2022」2022年1月4日 さいたまスーパーアリーナ セットリスト

01. Synchrogazer

02. DAYBREAKERS

03. ETERNAL BLAZE

04. glitch

05. METANOIA

06. Knock U down

07. Lovely Fruit

08. Light Births Shadow

09. 花、星、空 -reunion-

10. innocent starter

11. Phase 21

12. Inside of mind

13. Love Fight!

14. TRANSMIGRATION

15. Red Breeze

16. カルペディエム

17. Get up! Shout!

18. SCARLET KNIGHT

19. Orchestral Fantasia

20. ALL FOR LOVE

<アンコール>

21. No Rain, No Rainbow

22. POWER GATE

23. UPSETTER

24. VIRGIN CODE

<アンコール>

25. 深愛