YOSHIKI（X JAPAN）と写真家のレスリー・キーが、1月15日（土）放送のNHK Eテレ「SWITCHインタビュー 達人達」に出演する。

「SWITCHインタビュー 達人達」は異なる分野で活躍する2人が、インタビュアーを“スイッチ”しながらクロストークする番組。今回はYOSHIKIに会いたいと熱望するレスリー・キーがアメリカ・ロサンゼルスを訪れ、2人の対談が実現した。活動内容は違えど、多くの共通点を持つ2人が、コロナ禍での思いや人生観、そして未来への展望をじっくりと語り合う。常に自分を信じ、壁を打ち破り、「Nothing is impossible」（やってやれないことはない）を体現してきた2人のトークに注目だ。NHKのオフィシャルサイトには、放送に先駆けて山本妙プロデューサーの解説とともに、番組の見どころが掲載されている。

なおYOSHIKIは8月11日から28日にかけて全11日間20公演におよぶプレミアムディナーショー「YOSHIKI+(PLUS) Presents EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2022 in TOKYO」を開催。チケット情報はYOSHIKIのオフィシャルサイトで確認を。

NHK Eテレ「SWITCHインタビュー 達人達」

2022年1月15日（土）22:00～22:50

YOSHIKI+(PLUS) Presents EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2022 in TOKYO

東京都 グランドハイアット東京 ボールルーム

2022年8月11日（木・祝）Breakfast Show / Dinner Show

2022年8月12日（金）Breakfast Show / Dinner Show

2022年8月13日（土）Breakfast Show / Dinner Show

2022年8月14日（日）Breakfast Show / Dinner Show

2022年8月15日（月）Breakfast Show / Dinner Show

2022年8月19日（金）Dinner Show

2022年8月20日（土）Breakfast Show / Dinner Show

2022年8月21日（日）Breakfast Show / Dinner Show

2022年8月26日（金）Dinner Show

2022年8月27日（土）Breakfast Show / Dinner Show

2022年8月28日（日）Breakfast Show / Dinner Show