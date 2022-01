◆ 23区など平地で積雪

関東南部へ大雪注意報が発表された6日、プロ野球チームが本拠地を置く各地で降雪・積雪が確認され、球団公式SNSアカウントなどが真っ白に染まった球場写真を投稿した。

ロッテはTwitter公式アカウントにて、雪が積もったZOZOマリンスタジアムをグラウンドレベルから収めた1枚を投稿しており、ヤクルトの本拠地である神宮球場のInstagram公式アカウントは、24時間で投稿が消えるストーリーズ機能を用いて、積雪していく模様をタイムリーに発信。色鮮やかな人工芝がわずか4時間ほどで真っ白な白銀の世界になっていく様子を伝えた。

気象庁は茨城県南部、埼玉県南部、東京地方、神奈川県と千葉県の全域に大雪注意報(15時09分時点)を発表しており、6日夜にかけて「23区や多摩の平地で警報級の大雪となる可能性があります」との見通しを示している。

【画像】プロ野球チームの本拠地も真っ白に雪化粧

𝐖𝐇𝐈𝐓𝐄 𝐙𝐎𝐙𝐎𝐌𝐀𝐑𝐈𝐍𝐄 𝐒𝐓𝐀𝐃𝐈𝐔𝐌 #chibalotte pic.twitter.com/kaYc9zfH9R— 千葉ロッテマリーンズ (@chibalotte) January 6, 2022

ここまで1957試合で場内アナウンスを行い、2022年シーズン、32年目で2000試合の節目を迎える場内アナウンス担当 #谷保恵美 さんが作った雪だるまです!#chibalotte #広報 pic.twitter.com/JKyUcUYAzR— 千葉ロッテマリーンズ (@chibalotte) January 6, 2022

きょうの鎌ケ谷は一面の雪☃#lovefighters pic.twitter.com/x2nP7lknUa— 北海道日本ハムファイターズ公式 (@FightersPR) January 6, 2022

❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️

今日は #野球殿堂博物館 の外でも

雪が降りしきっているよ🌨️

❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️#NPB #野球 #baseball #野球殿堂 #東京都 #文京区 #雪 #雪が降ってきた #snow #雪景色 #東京の雪 pic.twitter.com/qy65oFAHnS— 野球殿堂博物館@「野球報道写真展2021」「2021年引退選手特集展示」開催中! (@BaseballHOF1959) January 6, 2022

View this post on Instagram A post shared by 明治神宮野球場(公式) (@jingu_stadiumpr)

3秒雪だるま pic.twitter.com/j7xvr5ZJZC— 村上宗隆 (@munetaka55ys) January 6, 2022