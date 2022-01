ハッピーセット「おさるのジョージ」「すみっコぐらし」を組み立ててみた

日本マクドナルドは、ハッピーセット「おさるのジョージ」とハッピーセット「すみっコぐらし」を2022年1月7日(金)から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗除く)にて販売する。どのように楽しめるのか、事前に商品をお借りして組み立ててみた。

また今回から、幼児の発達支援の専門家である沢井佳子氏がおもちゃの監修を手掛けている。

ハッピーセット「おさるのジョージ」には、おもちゃを組み立て、歯車を回して遊べるおもちゃ6種が登場。第1弾は3種、第2弾も3種、第3弾は第1弾と2弾の玩具を合わせた全6種となっている。

今回のおもちゃは、物の仕組み、創造力、色や形の認識がテーマ。おもちゃに付いたカラフルな歯車を回すと、歯車の回転の力が伝わって、ジョージが乗ったブランコや観覧車、シーソーなどの乗り物が揺れたり回ったり、様々な動き方をする。手を動かして歯車を回し、その力が多様な動きになるのを観察して遊ぶことで、物の仕組みと働きへの興味が深まる。

実際の動きもかわいらしく、歯車を回すだけでいろいろな動作につながる工程が楽しい。

また、おもちゃを複数つなげるとまるで遊園地のようになり、歯車のダイナミックな連動が楽しめる。どのようにつなげるかで見え方が変わってくるので、創造力をかきたてられ飽きない。

ハッピーセット「すみっコぐらし」は、すみっコやみにっコを大きくかたどった、表裏で異なるイラストが楽しめるパズル全6種のラインナップ。第1弾は3種、第2弾も3種、第3弾は第1弾と2弾の玩具を合わせた全6種となっている。

おもちゃのテーマは色や形の認識、想像力、そしてコミュニケーション。パズルの表面はすみっコやみにっコの姿、裏面はすみっコたちそれぞれにまつわるお話のイラストになっており、パズルのうち1ピースはハートやキノコなど、それぞれのお話と関連する特別な形になっている。普通のパズルにはない違う形のピースがはまると気持ちがいい。

パッケージの中にパズルが入った付属ケースが入っている。パズルが収納できる付属ケースの中面には、すみっコたちにまつわるお話が描かれており、物語を想像する遊びを広げてくれる。

またケースの背面にはメッセージが書き込めるようになっており、友達や家族への贈りものとして、自分の気持ちを伝えることもできる。

さらに、ケースにはすみっコぐらし10周年を記念して「すみ神様」と新キャラ「弟子」も登場するほか、ケースの背面のQRコードを手元のスマートフォンで読み込むと、オリジナルのミニゲームで遊ぶこともできる。

ケースにも遊べる要素があり、QRコードも付いているなど、単なるパズルだけではないプレイバリューの高さを感じる。

今回から、認知発達支援と視聴覚コンテンツ開発に数多く携わる、幼児の発達支援の専門家である沢井佳子氏(一般社団法人日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長)がおもちゃの監修を手掛けている。

販売の1年以上も前から始まるおもちゃの開発段階から、豊富な知見と経験を持つ沢井が監修として制作に加わることで、遊びの中に考える喜びがある「おもちゃ」を実現し、より一層子供の成長と発達に貢献するという。

沢井氏は以下のようにコメントを寄せている。

おもちゃは、子どもの遊びを活性化し、コミュニケーションを引き出す話題を与えてくれます。

子育てに忙しい家族が、ホッと寛ぐ食事のテーブルで、ハッピーセットのおもちゃを囲んで一緒に遊ぶひとときは、美味しい食事の匂いや味わいを楽しみ、おもちゃの色彩や形を見て、手で触り、音を聴く……というように五感をフルに使って、親子で想像を思い浮かべる、豊かな時間なのです。

そこにある遊びの鍵となる「おもちゃ」が、子どもの興味関心を多様な領域へと広げ、考える喜びを増幅し、子どもの健やかな発達を支えるものになりますように、おもちゃの開発をすすめてまいります。

なお、1月8日(土)・9日(日)・10日(月・祝)の3日間は、ハッピーセット「おさるのジョージ」を1セット購入につき「おさるのジョージ はぐるまシール」を、ハッピーセット「すみっコぐらし」を1セット購入につき「すみっコぐらし 農園つくるんです シールブック」がプレゼントされる。

>>>ハッピーセット「おさるのジョージ」「すみっコぐらし」関連画像を全部見る(画像40点)

(C)&(R)Universal Studios and/or HMH

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.