うちのまいこ原作によるTVアニメ「スローループ」第1話のあらすじと先行カットが公開された。
「スローループ」は、亡き父に教えてもらったフライフィッシングを嗜む少女・ひよりと、母親の再婚相手の娘で、料理が得意な小春の出会いから始まる物語。第1話「とても変わった女の子」では、ひよりが海でフライフィッシングをしていると、小春がそこに現れ……。先行カットには捌いた魚を見せるひよりや、釣り竿を手に持ち泣き顔をした小春の姿などが収められた。アニメは1月7日深夜よりTOKYO MXほかにて放送される。
TVアニメ「スローループ」
放送情報
AT-X：2022年1月7日（金）より毎週金曜日22:00～
TOKYO MX：2022年1月7日（金）より毎週金曜日22:30～
サンテレビ：2022年1月7日（金）より毎週金曜日24:00～
KBS京都：2022年1月7日（金）より毎週金曜日24:00～
テレビ愛知：2022年1月7日（金）より毎週金曜日27:05～
BS11：2022年1月7日（金）より毎週金曜日23:00～
配信情報
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スタッフ
原作：うちのまいこ（まんがタイムきららフォワード / 芳文社）
監督：秋田谷典昭
シリーズ構成：山田由香
キャラクターデザイン・総作画監督：滝本祥子
音楽：伊賀拓郎
アニメーション制作：CONNECT
製作：スローループ製作委員会
キャスト
海凪ひより：久住琳
海凪小春：日岡なつみ
吉永恋：嶺内ともみ
福元一花：名塚佳織
福元二葉：村上奈津実
二宮藍子：井上ほの花
吉永虹：東山奈央
吉永虎：安野希世乃
(c)うちのまいこ・芳文社/スローループ製作委員会