木村拓哉の新曲「I'll be there」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

「I'll be there」はMAN WITH A MISSIONの提供曲で、木村が1月19日にリリースする2ndアルバム「Next Destination」に収められる。MVは、昨今の混沌とした世相から次なる未来を見つめるような壮大な楽曲イメージを踏襲した作品。木村が暗がりの中で「I'll be there」を歌い始めると、次第にオーケストラやダンサーなどが彼の周囲を囲んでいくという内容となっている。なお楽曲の振り付けは、ダンスパーフォーマンスグループ・s**t kingzのkazukiが担当した。

またアルバムの特設サイトでは、「I'll be there」MVのメイキング映像も公開。このメイキングは、木村がkazukiやダンサーとともに入念に振り付けの確認をするシーンや、マンウィズのKamikaze Boy(B, Cho)が撮影現場を見学する映像などで構成されている。