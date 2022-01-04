TVアニメ「失格紋の最強賢者」が1月8日に放送開始される。その第1話の先行カットが、本日1月4日に公開された。

「失格紋の最強賢者」は、世界最強の魔法使いと謳われた賢者・ガイアスがさらなる強さを求めて未来にマティアスとして転生し、“失格紋”と呼ばれる紋章を手に入れて世界の常識を打ち壊していくファンタジー作品。先行カットと併せて、第1話の登場人物よりマティアス、ルリイ、アルマ、イリス、ガイアス、エデュアルト、デビリス、フェイカス、ガイルという9キャラクターの能力がわかるパラメーター画像も到着した。

またキャスト出演番組「失格紋のYouTubeだもん！」も、YouTubeのNBCUniversal Anime/Musicチャンネルで1月10日よりスタート。ルリイ役の鈴代紗弓、アルマ役の白石晴香が出演し「ある意味魔法？のようなこと」にチャレンジする。

TVアニメ「失格紋の最強賢者」

放送情報

TOKYO MX：2022年1月8日（土）より毎週土曜日22:00～

BS11：2022年1月8日（土）より毎週土曜日22:00～

サンテレビ：2022年1月8日（土）より毎週土曜日22:30～ ※初回放送のみ23:00～。

AT-X：2022年1月11日（火）より毎週火曜日23:00～ ※リピート放送：毎週木曜日11:00～ / 毎週月曜日17:00～

配信情報

ABEMA / dアニメストア / Netflix / Amazon Prime Video / アニメカ / U-NEXT / アニメ放題 / GYAO! / FOD / バンダイチャンネル / Hulu / TELASA / J:COMオンデマンド / milplus / auスマートパスプレミアム / Google Play / ひかりTV / ニコニコチャンネル / ビデオマーケット / マンガUP！ / ニコニコ生放送

スタッフ

原作：進行諸島（GAノベル / SBクリエイティブ刊）

キャラクター原案：風花風花

監督：秋田谷典昭

キャラクターデザイン：大沢美奈

シリーズ構成：内田裕基

音楽：Elements Garden（岩橋星実、藤田淳平、都丸椋太）

アニメーション制作：J.C.STAFF

キャスト

マティアス=ヒルデスハイマー：玉城仁菜

ルリイ=アーベントロート：鈴代紗弓

アルマ=レプシウス：白石晴香

イリス：井澤詩織

(c)進行諸島・SB クリエイティブ/「失格紋の最強賢者」製作委員会